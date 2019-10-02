Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na C40 daveti

İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu Fransa'daki 'Place de l’Hôtel de Ville' adıyla bilinen tarihi belediye binasında ziyaret etti.

Sıcak karşılamanın ardından makam odasına geçen ikiliden Hidalgo, şöyle konuştu:

'BU İŞ BİRLİĞİNİ ÖZLEMİŞTİK'

“İstanbul, çok önemli bir büyük şehir. Güzel bir iş birliğini sizinle yeniden canlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Özlemiştik bu iş birliğini. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. 23 Haziran’da tekrar seçildiğiniz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir umut işareti. Siz, aslında Türkiye’nin gerçek başkentinin belediye başkanısınız. Çok ümitlerle size bakıyoruz. İstanbul’la ve Türkiye’yle çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz. 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak C40 Zirvesi’nde de sizi aramızda görmekten mutlu olacağız.”

Heureuse d’accueillir @imamoglu_int, qui incarne un nouveau souffle démocratique en Turquie, et de relancer la coopération entre nos 2 villes avec pour priorités la lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique, les mobilités, la culture & les droits humains. pic.twitter.com/Y2krsQLxjx — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 2, 2019

​İMAMOĞLU: KENTİME 100 YILLIK ARKADAŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

İmamoğlu da sözlerine, “Çok teşekkür ediyorum. Başkan’ın bu güzel duyguları beni çok etkiledi” diye başladı. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Hidalgo, ilk günden beri ilgisini bizden esirgemedi. Açıkçası her mesajı bizi heyecanlandırıyor. Mesajlarını eksik etmemesini diliyoruz. Fransa-Türkiye ya da Paris-İstanbul ilişkileri yüz yıllardır var ve muazzam bir geçmişi var. Üzerine yüzlerce, binlerce kitap yazılabilir, üzerine konuşulabilir. Etkileşimi yüksek iki kent. Kentime, 100 yıllık arkadaş gibi hissediyorum şu an sizinle. Bu sıcaklıkla buradayım. Son seçimde elde ettiğimiz sorumluluğun sadece Türkiye’de kalmadığını, dünyanın birçok yerine yansıdığını da hissediyorum, yaşıyorum. Burada kendime en büyük yardımcı sizin gibi dünyaya aynı gözle bakmayı başarabilen belediye başkanlarından görmek istiyorum. O yol arkadaşlığı, o sıcaklık, o dayanışma dünyaya başka bir süreci de yaşatabilir. İnşallah bu, değerli bir başlangıç olacak Paris ve İstanbul arasında. Bunu hissediyorum. Benim ilk yurt dışı seyahatim. İBB Başkanı olarak ilk seyahatimin Paris’e olması ilginç bir başlangıç oldu. Bunun ikimize de hem Bayan Hidalgo’ya hem de bize başka bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum.”

Hidalgo ise “İstanbul ve Türkiye’yle çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz. 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak C40 Zirvesi’nde de sizi aramızda görmekten mutlu olacağız” dedi.

İki Başkan, toplantı sonunda ‘Niyet Mektubu’ imzalayarak, var olan iş birliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

iMAMOĞLU, HİDALGO'YU İSTANBUL'A DAVET ETTİ

İmamoğlu ve Hidalgo, toplantının sonunda, İBB ve Paris Belediyesi arasında kaleme alınan “Niyet Protokolu”nü imzaladı. Heyet, bina avlusunda toplu fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, kendisini aracına kadar uğurlayan Hidalgo’yu İstanbul’a davet etti. Hidalgo’nun İmamoğlu’na yanıtı, “2020 Mart’ındaki seçimleri kazanırsam, geleceğim” oldu.

Türkiye’de demokrasiye yeni bir nefes kazandiran. Istanbul Belediye Bsk. @imamoglu_int 'nu agirlamaktan ve iki kentimiz arasinda küresel isinma ile mücadele, ekoloji, ulasim, kültür ve insan haklari alanlarindaki öncelikli isbirligimizi yeniden canlandirmaktan dolayi çok mutluyum pic.twitter.com/DDwe88dFGi — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 2, 2019

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Many thanks to Paris Mayor Ms. @Anne_Hidalgo for her warm welcome and the signing of a memorandum of understanding to become sister cities. We will work together for #Istanbul and #Paris to cooperate on various areas such as the environment, climate, women, and culture. pic.twitter.com/Uz8iJLrsTr — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) October 2, 2019

​NİYET PROTOKOLÜNDE NE VAR?

Paris Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1999-2014 yılları arasında bir dostluk ve iş birliği anlaşması çerçevesinde yakın bir ilişki kurdu. 2 Ekim 2019 tarihinde, iki şehrin belediye başkanları kendi yetki alanlarına dair ortak önceliklerini görüşüp, bu ikili iş birliğini sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Bu niyet mektubu, tarafların sahip olabileceği yasal yükümlülükleri yerine getirmesinin ardından, iki kentin üzerinde uzlaştığı alanları kapsayan yeni bir iş birliği anlaşması imzalanmasının, her iki tarafın ortak arzusu olduğunu teyit maksadıyla hazırlandı. Belge, Paris’te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Paris Belediye Başkanı tarafından Fransızca ve Türkçe olmak üzere iki kopya halinde imzalandı.

C40 ZİRVESİ NEDİR?

İstanbul'un da aralarında bulunduğu, C40 Kentleri olarak da bilinen "Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu", kentsel karbon salımını azaltmak için çalışıyor ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı hedefliyor.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sine sahip büyük kentler, dünya genelinde üretilen enerjinin yüzde 75'ini tüketiyor ve üretilen sera gazlarının yüzde 80'inden sorumlu bulunuyor.