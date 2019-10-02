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15:22 02 Ekim 2019
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    Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na C40 daveti

    © Fotoğraf : Twitter/Anne Hidalgo
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu ziyaret etti. Hidalgo, "Hoş geldiniz sayın Başkan" sözleriyle karşıladığı İmamoğlu'nu C40 Zirvesi'ne davet etti.

    Paris Mayor Anne Hidalgo told CNN that the city was going to sue FOX News for reports about “no-go zones” for non-Muslims in Paris
    © AP Photo / Lionel Bonaventure, Pool
    Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu, Soyer ve Yavaş'a tebrik
    İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu Fransa'daki 'Place de l’Hôtel de Ville' adıyla bilinen tarihi belediye binasında ziyaret etti. 

    Sıcak karşılamanın ardından makam odasına geçen ikiliden Hidalgo, şöyle konuştu:

    'BU İŞ BİRLİĞİNİ ÖZLEMİŞTİK'

    “İstanbul, çok önemli bir büyük şehir. Güzel bir iş birliğini sizinle yeniden canlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Özlemiştik bu iş birliğini. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. 23 Haziran’da tekrar seçildiğiniz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir umut işareti. Siz, aslında Türkiye’nin gerçek başkentinin belediye başkanısınız. Çok ümitlerle size bakıyoruz. İstanbul’la ve Türkiye’yle çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz. 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak C40 Zirvesi’nde de sizi aramızda görmekten mutlu olacağız.”

    İMAMOĞLU: KENTİME 100 YILLIK ARKADAŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

    İmamoğlu da sözlerine, “Çok teşekkür ediyorum. Başkan’ın bu güzel duyguları beni çok etkiledi” diye başladı. İmamoğlu, şöyle devam etti: 

    “Sayın Hidalgo, ilk günden beri ilgisini bizden esirgemedi. Açıkçası her mesajı bizi heyecanlandırıyor. Mesajlarını eksik etmemesini diliyoruz. Fransa-Türkiye ya da Paris-İstanbul ilişkileri yüz yıllardır var ve muazzam bir geçmişi var. Üzerine yüzlerce, binlerce kitap yazılabilir, üzerine konuşulabilir. Etkileşimi yüksek iki kent. Kentime, 100 yıllık arkadaş gibi hissediyorum şu an sizinle. Bu sıcaklıkla buradayım. Son seçimde elde ettiğimiz sorumluluğun sadece Türkiye’de kalmadığını, dünyanın birçok yerine yansıdığını da hissediyorum, yaşıyorum. Burada kendime en büyük yardımcı sizin gibi dünyaya aynı gözle bakmayı başarabilen belediye başkanlarından görmek istiyorum. O yol arkadaşlığı, o sıcaklık, o dayanışma dünyaya başka bir süreci de yaşatabilir. İnşallah bu, değerli bir başlangıç olacak Paris ve İstanbul arasında. Bunu hissediyorum. Benim ilk yurt dışı seyahatim. İBB Başkanı olarak ilk seyahatimin Paris’e olması ilginç bir başlangıç oldu. Bunun ikimize de hem Bayan Hidalgo’ya hem de bize başka bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum.”

    © Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
    İmamoğlu, L'Express'e konuştu: Zaferim halkın uyarısıdır
    HİDALGO: C40'TA SİZİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

    Hidalgo ise “İstanbul ve Türkiye’yle çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz. 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak C40 Zirvesi’nde de sizi aramızda görmekten mutlu olacağız” dedi.

    İki Başkan, toplantı sonunda ‘Niyet Mektubu’ imzalayarak, var olan iş birliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

    iMAMOĞLU, HİDALGO'YU İSTANBUL'A DAVET ETTİ

    İmamoğlu ve Hidalgo, toplantının sonunda, İBB ve Paris Belediyesi arasında kaleme alınan “Niyet Protokolu”nü imzaladı. Heyet, bina avlusunda toplu fotoğraf çektirdi.

    İmamoğlu, kendisini aracına kadar uğurlayan Hidalgo’yu İstanbul’a davet etti. Hidalgo’nun İmamoğlu’na yanıtı, “2020 Mart’ındaki seçimleri kazanırsam, geleceğim” oldu.

    NİYET PROTOKOLÜNDE NE VAR? 

    Paris Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1999-2014 yılları arasında bir dostluk ve iş birliği anlaşması çerçevesinde yakın bir ilişki kurdu. 2 Ekim 2019 tarihinde, iki şehrin belediye başkanları kendi yetki alanlarına dair ortak önceliklerini görüşüp, bu ikili iş birliğini sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

    Bu niyet mektubu, tarafların sahip olabileceği yasal yükümlülükleri yerine getirmesinin ardından, iki kentin üzerinde uzlaştığı alanları kapsayan yeni bir iş birliği anlaşması imzalanmasının, her iki tarafın ortak arzusu olduğunu teyit maksadıyla hazırlandı. Belge, Paris’te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Paris Belediye Başkanı tarafından Fransızca ve Türkçe olmak üzere iki kopya halinde imzalandı. 

    C40 ZİRVESİ NEDİR?

    İstanbul'un da aralarında bulunduğu, C40 Kentleri olarak da bilinen "Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu", kentsel karbon salımını azaltmak için çalışıyor ve iklim değişikliğine uyum sağlamayı hedefliyor.

    Dünya nüfusunun yüzde 50'sine sahip büyük kentler, dünya genelinde üretilen enerjinin yüzde 75'ini tüketiyor ve üretilen sera gazlarının yüzde 80'inden sorumlu bulunuyor.

    Etiketler:
    Anne Hidalgo, Hava İmamoğlu, Belediye, Paris
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