Yürümekte zorlanan Talha'ya plastik borulardan yürüteç

Konya'nın Kulu ilçesinde su tesisatçısı Ferdi Ünsal, ayrık omuriliği olarak bilinen 'Spida Bifıda' hastası olan ve yürümekte zorluk çeken oğlu Talha Ünsal, için plastik su borularından yürüteç yaptı. Ünsal, satın aldıkları yürütecin tekerlekli olmasından dolayı küçük Talha'nın sık sık düşmesi sebebiyle böyle bir çözüm bulduğunu belirtti.
Kulu'da yaşayan Ferdi Ünsal, 2014 yılında eşi Arzu Ünsal'ın hamileliğinin 5, 5 aylık olduğu dönemde yapılan sağlık kontrolünde dünyaya gelecek erkek çocuklarının ayrık omurilik hastası olduğunu öğrendi. Çift, doktorların hamileliği sonlandırmaları yönündeki tavsiyelerine rağmen çocuklarına kavuşmak istedi.
Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ünsal, ''Anne karnında henüz 5.5 aylıkken rahatsızlığı öğrendik. Başka hastanelere götürdük orada da spina bifıda olduğu kesinleşti. 8 aylıkken bu hastalıkla doğdu. 24 saat içerisinde hem belinden, hem beyninden ameliyat oldu. Beynine şant takıldı. 5,5 aylıkken doktorların hepsi ‘bebeği aldırın’ dediler; ama biz istemedik. Nasıl daha iyi şartlarda yetiştiririz, onun yoluna bakmaya başladık. ‘İyi bir beyin cerrahı bulursanız kurtarabilirsiniz’ dediler ama ümit vermediler. ‘Sadece kafasını oynatabilir, başka herhangi bir şey olmaz bu çocuktan’ dediler” ifadelerine yer verdi.
Küçük Taha'nın son olarak ayağındaki yağ bezesinden dolayı ameliyat olduğunu belirten Ünsal, oğlunun fizik tedavisinin devam ettiğini, ilerleyen dönemde de ayağındaki eğriliğin giderilmesi için ameliyat yapılacağını belirtti. Yağ bezesi ameliyatını, Kaymakamlık ve İş Adamları Derneği tarafından aldığı yardımlar sayesinde yaptırabildiğini belirten Ünsal, zaman zaman oğlunun tedavi bedellerini karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti.
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