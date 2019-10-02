Beyoğlu'nda çökme riski olan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu'da 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
© Fotoğraf : Twitter
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, giriş katı kafe olan apartmanı boşalttıktan sonra sokağı yaya trafiğine kapattı.
Bina, çökme riskine karşı ekiplerce mühürlendi.
Binanın üst katlarında kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, zemin katın kafe olarak kullanıldığı belirtildi.
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