Gökçek, Yavaş’tan fatura istedi: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi Melih Gökçek döneminde yapılan eğlence parkı Ankapark'ın belediyeye maliyetinin iddia edildiği gibi 200-300 milyon dolar değil, 700-750 milyon dolar olduğunu söyledi. Gökçek ise buna tepki göstererek faturaların yayınlanmasını istedi.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Yavaş, Ankapark'a 2014 yılında da karşı çıktıklarını belirterek "Bu işe karşı çıkanlara hakaret eden tweetler atıldı. Maliyetine 200 milyon dediler, sonra 300-400 milyon dediler. Sürekli rakam değişti. Teftişlerimiz devam ediyor. Dolar kuru artıyor azalıyor, 700-750 milyon dolar belediyeye maliyeti. İsteyen herkese faturalarını yollayabilirim. 50 milyon dolar az bir para değil ama dolar kuru nedeniyle değişiyor bu rakam. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar. Biz kurtarmaya uğraşıyoruz ama orası batıyor" açıklamasında bulundu.

​Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş’ın yaptığı açıklamalara Twitter hesabından tepki gösterdi. Gökçek, "Yavaş dün akşam Ankapark’ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lafı size yedireceğim Sayın Yavaş. Lafla bu işi örtemezsiniz. ‘İsteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım’ dediniz. Ben de bu akşam Mavi Masa’ya müracaat edip resmen faturaları istedim" diye konuştu.