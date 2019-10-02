Gökçek, Yavaş’tan fatura istedi: Bu lafı size yedireceğim

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş’ın yaptığı açıklamalara Twitter hesabından tepki gösterdi. Gökçek, "Yavaş dün akşam Ankapark’ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lafı size yedireceğim Sayın Yavaş. Lafla bu işi örtemezsiniz. ‘İsteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım’ dediniz. Ben de bu akşam Mavi Masa’ya müracaat edip resmen faturaları istedim" diye konuştu.
YAVAŞ DÜN AKŞAM ANKAPARK’IN 700/750 MİLYON DOLARA MAL OLDU DEDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 2, 2019
BU LAFI SİZE YEDİRECEĞİM SN YAVAŞ.
LAFLA BU İŞİ ÖRTEMEZSİNİZ?
“İsteyen herkese bunların faturalarını taktım etmeye hazırım”DEDİNİZ.
BENDE BU AKŞAM MAVİ MASAYA MÜRACAAT EDİP RESMEN FATURALARI İSTEDİM.⤵️ pic.twitter.com/nRPHJ6rXIj
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