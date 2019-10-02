Meteoroloji: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Ekim arası beklenen yağışla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor" denildi.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 2 октября 2019 г.
(03 - 09 Ekim 2019)
Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu gelmesi beklenen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede(6 ila 12) azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Su6KO04eKC
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