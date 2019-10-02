Gemlik'te hareketli dakikalar: Belediye başkanı, kapıyı kırarak rehin alınan yardımcısını kurtardı

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B., saat 16:00 sıralarında imar ve inşaat işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.
Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'ın, rehin alınan yardımcısını kurtarmak için kapıyı kırdığı anlar kameralara böyle yansıdıhttps://t.co/2Y6XYrJZvl pic.twitter.com/L1WIc2RBQv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 2, 2019
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