Gemlik'te hareketli dakikalar: Belediye başkanı, kapıyı kırarak rehin alınan yardımcısını kurtardı

Bursa'da Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafından makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B., saat 16:00 sıralarında imar ve inşaat işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.

Durumdan haberi olan CHP’li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'ın, rehin alınan yardımcısını kurtarmak için kapıyı kırdığı anlar kameralara böyle yansıdıhttps://t.co/2Y6XYrJZvl pic.twitter.com/L1WIc2RBQv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 2, 2019

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