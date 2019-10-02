Kayıt
18:25 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    İnternetten beğendiği bir otomobili satın almak için otobüsle Manisa'ya giden İsmail Gözütok, yanında taşıdığı OGS cihazını da aldığı araca takacaktı. Otobüsün geçtiği tüm güzergâhlarda çantasına koyduğu OGS'sinden 373 lira kesildiğini öğrenen Gözütok, büyük şaşkınlık yaşadı.  

    © Fotoğraf : Twitter
    Borcunu ödeyemeyen AK Partili Elazığ belediyesinin otobüsü bağlandı
    25 Eylül'de internetten bulduğu bir otomobili satın almak için İstanbul'dan Manisa'ya otobüsle seyahat eden Gözütok, OGS cihazını çantasına, çantayı ise otobüsün bagajına koydu.

    Ertesi sabah erken saatlerde Manisa Otogarı'nda inen Gözütok, satın alacağı otomobilin sahibi ile buluştu, pazarlık yaptı ve otomobili satın aldı. Noterdeki satış işlemlerinin ardından yeni aldığı otomobil ile İstanbul'a dönüş için hazırlanan Gözütok, yanında getirdiği OGS cihazını da otomobilinin ön camına yapıştırdı. Daha sonra otomobilinin plaka bilgilerini OGS cihazını satın aldığı bankaya göndererek, cihazını yeni otomobil plakasına tanımlattıran Gözütok, yolculuğa başladıktan sonra gördüğü ilk akaryakıt istasyonuna girdi.

    TÜM KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ARAÇLA GEÇMİŞ GİBİ PARA KESİLDİ

    Burada mobil bankacılık sistemini kullanarak araç ve OGS cihazı bilgilerini kontrol etmek isteyen Gözütok, İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yaptığı güzergâhlardaki tüm paralı otoyol ve köprü geçişlerinin kendi adına kayıtlı OGS cihazından ücretlendirildiğini görerek büyük şaşkınlık yaşadı.

    OGS cihazının çantasında, çantasının ise yolculuk yaptığı otobüsün bagajında olduğunu söyleyen Gözütok, "Mobil bankacılığı kullanınca gördüm ki bir gün önce gece İstanbul'dan Manisa'ya yolculuk yapmak için bindiğim otobüsün geçtiği tüm güzergâhlardaki geçiş ücretleri benden kesilmiş. Hem cezalı geçiş olarak işlenmiş hem de daha sonra ücretli yol ve köprülerdeki tüm bedeller OGS cihazımdan çekilmiş. Toplam 373 lira para benden kesilmiş. Manisa'dan otomobili satın almadan geri dönmüş olsam 373 lira daha benden kesilecekti" dedi.

    MAĞDUR EDİLDİM

    St. Petersburg’da otobüs bekleyen yalnız bir at, kameralara yakalandı
    İstanbul'a döndüğünde İstanbul - Manisa arasındaki ücretli otoyol ve köprü işletmeleri ile irtibat kurmaya çalıştığını söyleyen Gözütok; "Bu güzergahta ayrı ayrı 4-5 firmanın ücretlendirme yaptığını söylediler. Tek tek tüm bu firmalarla görüşülerek tarafıma bilgi verileceği söylendi. Biz dilekçelerimizi yazarak gerek bankaya gerekse ücretlendirmeyi yapan tüm firmalara müracaat ettik. Sonucu bekliyoruz. Zaten OGS cihazımdan çekilen paraları da bugün banka kredi kartımın son ödeme günü olması sebebiyle bankaya ödedim. Eğer mağduriyetim giderilmezse yargı yolunu kullanacağım" dedi.

    BANKA YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

    OGS cihazını satın aldığı bankaya da müracaat yaptığını söyleyen Gözütok, "Banka yetkilileri de şimdiye dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyleyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Hatta müşterilerini de bu konuda bundan sonra uyaracaklarını dile getirdiler" diye konuştu.

    Etiketler:
    Araba, Otobüs, OGS
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    26 Ekim'de Manila'nın güneyideki Naga kentinde düzenlenecek Miss Earth 2019 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finali öncesi Manila'ye gelen güzel adaylar, bir otelde yapılan fotoğraf çekimine katıldı.
    Miss Earth 2019 adayları çevreci sloganlarla boy gösterdi
    Karikatür
    Trump azil soruşturmasını 'darbeye' benzetti
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet