Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek tepkisi: Bu tiyatronun içinde yer almak istemem

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek Ödül Töreni ile ilgili olarak "Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem" dedi.