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18:25 02 Ekim 2019
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    CHP'li Adıgüzel: 3. köprüde araç geçiş garantisinin üçte birine bile ulaşılamadı

    © Flickr /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Yavuz Sultan Selim (YSS) adı verilen 3. köprüde araç geçiş garantisinin üçte birine bile ulaşılamadığını söyledi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' adı verilen 3. köprüye ilişkin CİMER'e yapmış olduğu başvuruya gelen yanıtı paylaştı.

    © Flickr /
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bakanlıktan üç farklı yanıt: 10 milyon araç farkı var
    Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıta göre, geçiş garantisi günlük 135 bin araç olan 3. köprüden Eylül 2016’dan Haziran 2019’a kadar geçen sürede 41 milyon 805 bin araç geçti. Buna göre, 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadı.

    Adıgüzel’in başvurusunda şirketlere ödenen miktara ilişkin soru yanıtsız bırakılırken, “Görevli şirketlerin kusuru dışındaki herhangi bir nedenle bir İşletme Yılı’nda söz konusu kesim veya kesimler için garanti edilen toplam taşıt sayısına ulaşılamaması durumunda meydana gelen gelir farkı, 40.52.34.00-04.5.1.00-2-05.4 kodlu ‘Ekonomik-Mali Amaçlı Transferler’ adlı bütçe tertibinden Görevli şirketlere ödeme yapılmıştır” denildi.

    'GARANTİ EDİLENİN YÜZDE 30'U'

    Bianet’te yer alan habere göre Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde yer alan Ayhanlar Holding konkordato istedi
    “YSS Köprüsü ve otoyollarda günlük araç garantisi 135 bin. Ancak Eylül 2016-Haziran 2019’u kapsayan toplam 1033 günde köprüden yalnızca 41 milyon 805 bin 793 araç geçmiş. Günlük ortalama 40 bin 741 aracın geçtiğini hesaplarsak, bu süre zarfında garanti edilenin yalnızca yüzde 30’unun geçtiğini görüyoruz.

    Gelen yanıtta geçiş sayıları aylara, yıllara ve araç tipine göre verilmediği için şirketlere ödenen miktara ilişkin net bir hesaplama yapamıyoruz.

    Öte yandan 135 bin garantili köprüden günlük ortalama 40 bin aracın geçtiğini düşünürsek, geçmeyen 95 bin araç için günlük ortalama 1 milyon 800 bin TL, 82 milyon vatandaşımızın cebinden çıkıyor.

    YSS Köprüsü istek hattından çok uzak, ayrıca uzayan yol ve geçiş maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürücüler tarafından tercih edilmiyor. YSS Köprüsü’nün anlaşmada yer alan taşıt garantisini sağlaması ancak köprünün kendi trafiğini yaratmasıyla mümkün olabilir.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılış
    © AA / Hakan Göktepe
    'Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor'
    Bu da en başından planlamanın ve hesaplamanın yanlış yapıldığını bize açıkça gösteriyor. Günlük 135 bin taşıt garantisi mevcut durumda ulaşılabilmesi mümkün olmayan bir rakamdır.”

    'TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETMİYOR'

    Öte yandan transit trafiğin ve özellikle ağır taşıtların kullanması için zorlandığı YSS Köprüsünün bağlandığı noktalar da İstanbul’un kent içi trafik yükünü hafifletmemektedir. Sebze meyve haline yönelen ağır taşıtlar ve Mahmut Bey kavşağına bağlanan üçüncü çevre yolu da trafik sıkışıklığını gidermemiş, sadece sıkışıklığın yaşandığı bölgeyi değiştirmiştir.

    Özetle 3. Köprü İstanbulluların ulaşım çilesine derman olamadığı gibi, mevcut durumda karşılanması mümkün olmayan taşıt garantisinin faturasını da vatandaşa ödetmektedir.”

    Etiketler:
    Garanti, geçiş, Köprü, Onursal Adıgüzel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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