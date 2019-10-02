Gökhan Özoğuz, Yeni Akit'e dava açıyor

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, Yeni Akit gazetesinin, 'Yalaka' şarkıcı Gökhan Özoğuz, kapı kapı siyasetçileri dolaşıyor! Bu kez övgüler dizdiği Mansur Yavaş ile buluştu' başlıklı haberini işaret ederek dava açacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile fotoğrafını paylaşan Özoğuz Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler tarafımızı; Parti gözetmeksizin Ülkemizi kucaklayan,Şefkatli,Babacan,Şefaf siyaset yapan,Hak Hukuk Adalet gözeten,Derdi ile dertlenen,köklerine bağlı ve İlerici,Liyakat gözeten,Eşitlikçi,Barışçı,sadece Halkı için çalışanlardan yana seçtik ve seçeceğiz!Dürüstlük hep kazandı."

"Biz; Ülkesini Din Dil Irk ayrımı yapmaksızın seven, Samimi, Şeffaf,Hakkaniyetli, Dürüst,Tüm Halkı ayırmadan kucaklayan,Atatürk ilkelerine bağlı,Eşitlikçi yöneticilerin Yalakası değil,sevenleri ve destekleyenleri oluruz! Böyle insanları çıkarsız sevenlere de Vatansever derler!"

Biz; Ülkesini Din Dil Irk ayrımı yapmaksızın seven, Samimi, Şeffaf,Hakkaniyetli,

Dürüst,Tüm Halkı ayırmadan kucaklayan,Atatürk ilkelerine bağlı,Eşitlikçi yöneticilerin

Yalakası değil,sevenleri ve destekleyenleri oluruz!

Böyle insanları çıkarsız sevenlere de Vatansever derler! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 2, 2019

​"Benim için 'kağıda basılmış harfler' dışında bir anlam ifade etmeyen 'Yeni Akit' isimli gazetenin şahsıma yöneltmiş olduğu asılsız haber ve hakaret söyleminden dolayı Dava açmak farz olmuştur! Bu Ülkede kimse halkımızın gözünde kimsenin itibarını zedelemeye hakkı yoktur"

Benim için “kağıda basılmış harfler” dışında bir anlam ifade etmeyen "Yeni Akit" isimli gazetenin şahsıma yöneltmiş olduğu asılsız haber ve hakaret söyleminden dolayı Dava açmak farz olmuştur!

Bu Ülkede kimse halkımızın gözünde kimsenin itibarını zedelemeye hakkı yoktur! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 2, 2019

​"Hakaret eden kişilere "Hakaret davası" açılıyor. Bu Ülkede yasal yollardan hakkını arayan herkesin kazandığını babarlığın,linç kültürünün kaybettiğini kanıtlayacağız! kimsenin hakkının yenmeyeceği, rüşvetlerin,adam kayıtmacılığın işe yaramayacağı Dürüst bir Türkiye için!"

Hakaret eden kişilere "Hakaret davası" açılıyor.

Bu Ülkede yasal yollardan hakkını arayan herkesin kazandığını babarlığın,linç kültürünün kaybettiğini kanıtlayacağız!

kimsenin hakkının yenmeyeceği, rüşvetlerin,adam kayıtmacılığın işe yaramayacağı Dürüst bir Türkiye için! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 2, 2019

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