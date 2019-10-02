Kayıt
20:01 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yüzde 50+1 tartışmaları hakkında açıklama: Gündemimizde böyle bir şey yok

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    - Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.

    - BM Genel Kurulu'nun açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara değinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız değinmiştir.

    - Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir.

    KAŞIKÇI CİNAYETİ

    - Cumhurbaşkanımız her türlü riske göze alarak Cemal Kaşıkçı konusunu gündemde tutmuş Birleşmiş Milletler Kurulu'nda da dile getirmiştir. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın sonuçlanmadığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Washington Post gazetesine verdiği röportajda 21. yüzyılın en tartışmalı konusu olduğunu dile getirmiştir.

    - Bu meseleyi Türkiye ile Suudi Arabistan ile ikili mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Suudi Arabistan dost müttefikimizdir. 

    - Suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldığını duymaktayız. 

    - Suç İstanbul'da işlendiği için Uluslararası yargılara uygun gerekli soruşturmanın İstanbul'da yapılması gerekmektedir. Fakat Suudi Arabistan hükümeti bu çağrımıza halen cevap vermemektedir.

    - Bu katliamı yapanlar kimlerdir? BM tarafından yürütülen soruşturmayı destekliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

    MÜLTECİ KONUSU

    - AB göçmen sorununu yönetmek konusunda duvarlarını kapatarak sınıfta kalmıştır.

    - Geri göndermeme ilkesine insanı olarak bağlıyız.

    GÜVENLİ BÖLGE

    - Güvenli bölge uygulamasının hayata geçirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir.

    - AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır.

    - Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir.

    - Mesele sadece maddi yardım değildir. Bir sürü paket içeriği vardır. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

    CHP SURİYE KONFERANSI

    - CHP bir Suriye konferansı yaptı. Şimdi OrtaDoğu'nun sorununu Orta Doğu'dakiler çözsün kalıbından çıkıp konferans yapmaları güzel. Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye soykırım diyen birinin bu konferans katılımı söz konusu olamaz. 

    DEPREM YARDIMLARI

    -Çeşitli polemikler yürütülüyor. Toplantılara gelenler bellidir, gelmeyenler bellidir. Bunun üzerinden saçma sapan bir polemik yürüyor. Asıl mesele halkın ihtiyaçlarına odaklanmaktır.

    -Bütün taraf ve kesimler, hep beraber bu yükü göğüsleyelim.

    -Okul binaları başta olmak üzere, 221 milyar tutarında yatırım yapıldı. 105 milyar tutarında sağlık için yatırım yapılmıştır.

    -CHP sözcüsünün bahsettiği rakamlar, çok düşük rakamlardır. Deprem vergileri sanki başka yerlere harcanmış gibi davranıyorlar.

    -Van'a dönük olarak ortaya konan performans, dünya çapında örnek gösterilecek düzeydedir. Yalova'da Düzce'de 6 ay gibi bir süre devlet kendine gelememiştir. 12 milyon kişiye afet eğitimi verilmiştir.

    SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

    - AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.

     




    Ayrıntılar geliyor...



    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Suriye, ABD, AK Parti, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    26 Ekim'de Manila'nın güneyideki Naga kentinde düzenlenecek Miss Earth 2019 (Yeryüzü Güzeli) güzellik yarışmasının finali öncesi Manila'ye gelen güzel adaylar, bir otelde yapılan fotoğraf çekimine katıldı.
    Miss Earth 2019 adayları çevreci sloganlarla boy gösterdi
    Karikatür
    Trump azil soruşturmasını 'darbeye' benzetti
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet