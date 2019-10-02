AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yüzde 50+1 tartışmaları hakkında açıklama: Gündemimizde böyle bir şey yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor https://t.co/6pReWlJBJa — AA Canlı (@AACanli) October 2, 2019

- Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.

- BM Genel Kurulu'nun açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara değinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız değinmiştir.

- Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

- Cumhurbaşkanımız her türlü riske göze alarak Cemal Kaşıkçı konusunu gündemde tutmuş Birleşmiş Milletler Kurulu'nda da dile getirmiştir. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın sonuçlanmadığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Washington Post gazetesine verdiği röportajda 21. yüzyılın en tartışmalı konusu olduğunu dile getirmiştir.

- Bu meseleyi Türkiye ile Suudi Arabistan ile ikili mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Suudi Arabistan dost müttefikimizdir.

- Suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldığını duymaktayız.

- Suç İstanbul'da işlendiği için Uluslararası yargılara uygun gerekli soruşturmanın İstanbul'da yapılması gerekmektedir. Fakat Suudi Arabistan hükümeti bu çağrımıza halen cevap vermemektedir.

- Bu katliamı yapanlar kimlerdir? BM tarafından yürütülen soruşturmayı destekliyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

MÜLTECİ KONUSU

- AB göçmen sorununu yönetmek konusunda duvarlarını kapatarak sınıfta kalmıştır.

- Geri göndermeme ilkesine insanı olarak bağlıyız.

GÜVENLİ BÖLGE

- Güvenli bölge uygulamasının hayata geçirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir.

- AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır.

- Avrupa ülkeleri sözlerini tutmadı. Türkiye herhangi bir ülkenin mülteci kampı değildir. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir.

- Mesele sadece maddi yardım değildir. Bir sürü paket içeriği vardır. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

CHP SURİYE KONFERANSI

- CHP bir Suriye konferansı yaptı. Şimdi OrtaDoğu'nun sorununu Orta Doğu'dakiler çözsün kalıbından çıkıp konferans yapmaları güzel. Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye soykırım diyen birinin bu konferans katılımı söz konusu olamaz.

DEPREM YARDIMLARI

-Çeşitli polemikler yürütülüyor. Toplantılara gelenler bellidir, gelmeyenler bellidir. Bunun üzerinden saçma sapan bir polemik yürüyor. Asıl mesele halkın ihtiyaçlarına odaklanmaktır.

-Bütün taraf ve kesimler, hep beraber bu yükü göğüsleyelim.

-Okul binaları başta olmak üzere, 221 milyar tutarında yatırım yapıldı. 105 milyar tutarında sağlık için yatırım yapılmıştır.

-CHP sözcüsünün bahsettiği rakamlar, çok düşük rakamlardır. Deprem vergileri sanki başka yerlere harcanmış gibi davranıyorlar.

-Van'a dönük olarak ortaya konan performans, dünya çapında örnek gösterilecek düzeydedir. Yalova'da Düzce'de 6 ay gibi bir süre devlet kendine gelememiştir. 12 milyon kişiye afet eğitimi verilmiştir.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

- AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.







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