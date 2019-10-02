Yeni Şafak'ta ayrılık: 'İçimde gönül yorgunluğu oluştu'

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, yaklaşık 7 yıldır köşe yazıları yazdığı Yeni Şafak gazetesinden ayrıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bugün yazı günü olan Tenekeci’nin köşesi boştu. Tenekeci’nin kendi isteğiyle yazılarını durdurduğu ve veda yazısı da yazmadığı öğrenildi.

Daha önce de Merve Şebnem Oruç, Kemal Öztürk, Aydın Ünal, Erol Göka, Serdar Tuncer, Özlem Albayrak, Faruk Aksoy, Müfid Yüksel ve Mahmut Erol Kılıç da çeşitli zamanlarda gazeteden ayrılmıştı.

İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. Sonra belki başka bir mecrada tekrar yazmaya başlarım. Nasip. — İbrahim Tenekeci (@ibrahimtenekeci) October 2, 2019

​Tenekeci, söz konusu haberi doğrulayarak "İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. Sonra belki başka bir mecrada tekrar yazmaya başlarım. Nasip" dedi.