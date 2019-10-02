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20:00 02 Ekim 2019
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    Milletvekili evinde intihar eden Nodira hakkında Ankara Başsavcılığı'ndan açıklama

    © Fotoğraf : Twitter/Sözcü gazetesi
    Türkiye
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Çankaya ilçesindeki ikametinde bir yıldır çalışan Özbek asıllı 23 yaşındaki Nodira Kodirova'nın intiharına ilişkin açıklama yayımladı.

    © İHA /
    Milletvekili evinde intihar eden Nadira hakkında Ankara Emniyeti'nden açıklama
    Kamuoyunda ve bir kısım sosyal medya hesaplarında Nodira Kodirova'nın ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme yapılmadığı, ceset üzerinde otopsi işlemi yapılmadığı ve milletvekili Şirin ÜNAL'ın parmak izinin aldırılmadığı gibi paylaşımların 'gerçekle bağdaşmadığı' belirtilen açıklamada 'gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı' duyuruldu. 

    Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu şekilde: 

    "23/09/2019 günü saat 21:00 sıralarında NODIRA KODIROVA isimli şahsın bulunduğu ikamette ateşli silahla kendisini vurduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal olay yerine intikal edildiği,

    Ölenin bulunduğu odanın kapısının kilitli olması nedeniyle emniyet görevlileri ve 112 ilkyardım ekipleri tarafından kilitli olan oda kapısının kırılmak suretiyle ölene ulaşılarak hastaneye intikal ettirildiğinin tespit edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde gerekli incelemenin titizlikle yapıldığı,

    Olayda kullanıldığı değerlendirilen Baretta marka 9 mm çaplı silaha, bu silahtan atılan mermi çekirdeğine ve kovanına el konularak kriminal inceleme yaptırıldığı, inceleme sonucunda olay yerinden elde edilen kovan ve deforme mermi çekirdeğinin Baretta marka yarı otomatik tabancadan atıldığının tespit edildiği,

    Ölen şahsa ait olduğu bildirilen cep telefonuna el konularak gerekli incelemenin yaptırıldığı, ölen şahsın geçmişe yönelik arama kayıtlarının temin edildiği ve teknik incelemeye gönderildiği,

    Ölene ait olduğu değerlendirilen intihar notu ile ölen şahsın ajandasına el konularak incelemeye gönderildiği,

    Olay anında ikamette bulunan milletvekili Şirin ÜNAL da dahil tüm şahıslardan parmak izi ve swap incelemelerinin yapılabilmesi için gerekli örnek ve numunelerin aldırıldığı,

    © Fotoğraf : Twitter/Sözcü gazetesi
    AK Partili milletvekilinin çalışanı, vekilin silahıyla intihar etti
    Ölen şahsın cesedi üzerinde klasik otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığı, Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin yapıldığı, ilk belirlemede ölenin bitişik atış yapmak suretiyle göğüs bölgesinin 5-6 cm üzerine isabet eden mermi neticesi öldüğünün tespit edildiği,

    Otopsi esnasında tırnak, anal vajinal frotti, kan ve bütün biyolojikörnekler aldırılarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumundan talepte bulunulduğu,

    Soruşturma esnasında milletvekili Şirin ÜNAL da dahil evde bulunan tüm şahısların ve ayrıca ölen şahsın arkadaşları olduğu bildirilen Ankara ilinde ikamet eden Abdullah ve İstanbul ilinde ikamet eden Leyla ve Nigar isimli şahısların da ifadelerinin alındığı,

    Tanıklardan Hilal'in ifadesinde tanık Leyla ile ölen Nodıra arasında önceden geçen bir kaç hususu belirtmesi üzerine tanık Leyla'danbu konu ile ilgili de bilgisinin sorulduğu,

    Anlaşılmıştır.

    Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya tüm ayrıntıları ile titizlikle devam olunmaktadır."

    Etiketler:
    Özbek, intihar, Şirin Ünal, Milletvekili, AK Parti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nadira Kadirova, Nodira Kodirova
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