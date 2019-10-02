Kılıçdaroğlu: Anneleri ayırmak ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür

TBMM’nin kapıları bugün adalet arayan “Harbiyeli Anneleri”ne kapatıldı! Anneleri; Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM Saray’ın değil, annelerin, milletin sesi olmalıdır!