Kılıçdaroğlu: Anneleri ayırmak ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anneleri ayırmanın ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı." ifadelerini kullandı.
TBMM’nin kapıları bugün adalet arayan “Harbiyeli Anneleri”ne kapatıldı! Anneleri; Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM Saray’ın değil, annelerin, milletin sesi olmalıdır!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 2, 2019
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı. Anneleri, 'Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri' diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM, sarayın değil annelerin, milletin sesi olmalıdır".
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