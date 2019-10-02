Enerji Bakanı Dönmez: Yılbaşından itibaren gaz akışı 'Türk Akım' ile  Türkiye'ye gelmiş olacak

Uluslararası Rusya Enerji Forumu’na katılan Dönmez, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu yılın sonuna kadar çalışmaların biteceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, geçtiğimiz sene her iki liderin tanıklığında deniz tarafındaki boruhattı inşaat çalışmanın tamamlanma töreni icra yapılmıştı. O günlerde iki lider 2019 yılının sonuna kadar kara tarafındaki hat yapım çalışmaları ve diğer calışmaları konusunda bir hedef belirlemişti. Hem Gazprom, hem Botaş bu hedefi yakalayabilmek için planlı bir calışma yaptı. Bundan sonra Rusya Enerji Bakanı Sayın Novak da degerlendirdi, hem de Gazprom’un ve Botaş’in yetkilileri değerlendirdiler – ve programda bir aksama yok, yıl sonuna kadar bu çalışmalar bitecek. Yıl başından itibaren gaz akışı Türkiye açısından bir hat ile Türkiye’ye gelmiş olacak, diğer hattan da Avrupa tarafına gitmiş olacak. Yani dogalgazı yıl sonuna kadar Türkiye sınırına getirmiş oluyoruz. Bundan sonraki işlerin takibi Gazprom üstleniyor. Ondan sonra Bulgaristan ve diğer hangi ülkelere gidecekse oradaki işlemleri Gazprom o ülkelerin yetkili kurumları ile göruşerek belirliyor. Onları da biz Türkiye ve Botaş dışarıdan takip ederiz."

Enerji Bakanı Dönmez: Yılbaşından itibaren gaz akışı ‘Türk Akım’ ile Türkiye'ye gelmiş olacakhttps://t.co/JzaeZfnjwy pic.twitter.com/O8fryLHqma — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 2, 2019

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