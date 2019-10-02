İYİ Parti'den AK Parti'ye: Yüzde 40 yetmez; erkek ve bıyığı olan, bakanlık yapmış damadı bulunan şartlarını da ekleyin

İYİ Parti'den yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada "Yüzde 40 size yetmez, Erkek ve bıyığı olan. Bakanlık yapmış damadı bulunan. Maybach'a binen şartını da ekleyin tasarıya" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile birlikte getirilen yüzde 50+1 ile seçilebilme sisteminin AK Parti tarafından yüzde 40 olarak revize edilmek istenmesine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "%40 size yetmez @akparti. Boyu 1,85'ten uzun olan. Erkek ve bıyığı olan. Bakanlık yapmış damadı bulunan. Maybach'a binen şartını da ekleyin tasarıya" ifadeleri kullanıldı.

%40 size yetmez @akparti



- Boyu 1,85'ten uzun olan

- Erkek ve bıyığı olan

- Bakanlık yapmış damadı bulunan

- Maybach'a binen



şartını da ekleyin tasarıya. — İYİ Parti (@iyiparti) October 2, 2019

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin eski bakanlarından Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen, 'yüzde 50+1 sisteminin Türkiye'yi yoracağı' görüşü tartışma yaratmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bunun Faruk Çelik'in kendi görüşü olduğunu, partinin gündeminde böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.