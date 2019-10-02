İYİ Parti'den AK Parti'ye: Yüzde 40 yetmez; erkek ve bıyığı olan, bakanlık yapmış damadı bulunan şartlarını da ekleyin

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "%40 size yetmez @akparti. Boyu 1,85'ten uzun olan. Erkek ve bıyığı olan. Bakanlık yapmış damadı bulunan. Maybach'a binen şartını da ekleyin tasarıya" ifadeleri kullanıldı.
%40 size yetmez @akparti— İYİ Parti (@iyiparti) October 2, 2019
- Boyu 1,85'ten uzun olan
- Erkek ve bıyığı olan
- Bakanlık yapmış damadı bulunan
- Maybach'a binen
şartını da ekleyin tasarıya.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin eski bakanlarından Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen, 'yüzde 50+1 sisteminin Türkiye'yi yoracağı' görüşü tartışma yaratmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bunun Faruk Çelik'in kendi görüşü olduğunu, partinin gündeminde böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.
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