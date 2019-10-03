Depremin ardından: Avcılar’daki veteriner fakültesi binası üç gün içinde boşaltılacak

Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı.

İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi.

Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu.

Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.