Dilipak: Kul hakkının en fazla istismar edildiği yer siyaset ve bürokrasi alanıdır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Kul hakkının en fazla istismar edildiği yer siyaset ve bürokrasi alanıdır. Daha doğrusu temsili, vekâleten yürütülen bütün alanlarda durum böyledir" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Azap bizi yakalamadan' başlıklı bugünkü yazısında Kuran'dan örneklere yer verdi.

Siyaset alanında haksızlık olaylarına da değinen ve siyasette de 'kul hakkı' olabileceğini iddia eden Dilipak, "Torpil, rüşvet, iltimas gibi bütün olumsuzluklar bu hakkın kapsamına girer" dedi.

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şejilde:

"Kul hakkının en fazla istismar edildiği yer siyaset ve bürokrasi alanıdır. Daha doğrusu temsili, vekâleten yürütülen bütün alanlarda durum böyledir. Bu aile içi hak ve hukuktan başlar, komşuluk, akraba ilişkileri ile genişler, vakıf, dernek, oda, sendika, siyaset bürokrasi gibi bütün alanları kapsar.

Kul hakkının en ağır olanı yetim malı sayılan kamu mülküdür. Torpil, rüşvet, iltimas gibi bütün olumsuzluklar bu hakkın kapsamına girer.

Bile bile adaletin geciktirilmesi, saptırılması, iftira, yalan şahitlik, hepsi kul hakkı ile ilgilidir.

Hani derler ya, et kokarsa tuzlarsın, ya tuz kokarsa, adalet siyasetin tuzu-biberidir. Adalet kokarsa, o kokuyu temizleyecek bir şey yoktur. Hak namına haksızlık alçaklıktır. Millettin vekâletine hıyanet de öyle. Vekâlete hıyanet emanete ihanetle aynı şeydir."