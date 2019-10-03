Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitaplarında Allah'ın adı anılmıyor ama ilim Allah'ın saltanatını anlatıyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Erkan Kavaklı, ders kitaplarında 'Allah'ın adı anılmadığı' için eleştirilerde bulunmuştu.

Konuyla ilgili yeni bir yazı daha yazan Kavaklı, "Fen Bilimleri, fizik, kimya, biyoloji kitaplarında Allah’ın adı anılmıyor ama ilim; Allah’ı, ilmini, kudretini, sanatını, azametini, hâkimiyetini, saltanatını anlatıyor. Fen bilimleri; evrendeki mükemmel sistemi ayrıntılı bir şekilde açıklar. Sistem de sistemin sahibini anlatır" ifadelerini kullandı.

Eleştirisi üzerine Fen Bilimleri kitabında bir ifadenin değiştirildiğini de iddia eden Kavaklı şunları söyledi:

"Temmuz ayında fen bilimleri kitaplarındaki ateist bakış açısını yazmış, geçen hafta yeni kitaplarda hiçbir değişiklik olmadığını belirtmiştim. Yanılmışım.

Fen Bilimleri 6. sınıf kitabının 135. sayfasındaki 'Doğanın canlılara güzel bir sürprizi' ifadesi çıkarılmış. Suyun sıfır derecede donduğu, 100 derecede buharlaştığı, donan suyun yoğunluğunun hafiflediği ve suyun yüzüne çıktığı anlatıldıktan sonra cümle şöyle kurulmuş:

'Bu olay çok soğuk havalarda göl, akarsu, deniz gibi yaşam alanlarında su içinde ve altındaki canlılığın devam etmesini sağlar.'

'Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes!

Ey kahpe deli rüzgâr artık ne yandan esersen es!” der Necip Fazıl.

Suyun sıfır derecede donması ve 100 derecede buharlaşmasını ve çok soğuk havalarda su altındaki canlıların hayatının devamını sağlayan “OLAY”mış. Olay cümlenin öznesi…

Fullbrigt misyonerlerinin emirlerini uygulayan ateistler mantığı tatile çıkarmışlar.

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Bu mükemmel sistemi kurabilmek için mükemmel bir akla ihtiyaç var. Sistemi uygulayabilmek için suya, Güneş’e, havaya, toprağa hükmetmek şart. Suyu kaynatan ısı Güneş’ten. Suyun donması da Güneş ışınları ile ilgili. Kısaca buz altındaki canlıların hayatını koruyan sistemi ancak kâinata hükmeden güç kurabilir.

Sistemi kuran yaratıcıyı kitaba yazın deyince hop oturup hop kalkıyorlar, zıvanadan çıkıp saldırıyor, sövüyorlar. Sanki bilim kendilerininmiş gibi havalara giriyorlar. Özkökgiller, Sputnikçiler, Teodor Aristotalesler… Bilimin dilini doğru okuyan, hem bilimi anlatan hem de yaratıcının hikmetini açıklayan bir dünya bilim adamı var. Kitaplar yayınlıyorlar. İlim Allah’ı anlatıyor."