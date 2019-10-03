Türkiye, pasaportta 52. sıraya geriledi

Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü pasaportu Japonya ve Singapur. Türkiye ise 112 destinasyon ile 52. sırada kendine yer buldu.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Türkiye, pasaport liginde kan kaybetmeye devam ediyor.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2019 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklanırken, Türkiye, son yıllarda yaşadığı gerilemeyi sürdürüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) özel verilerine dayanılarak araştırma yapan Henley Pasaport Endeksi’ne göre dünyanın en güçlü pasaportu Japonya ve Singapur.

190 ülkenin vizesinden muaf olan Japonya ve Singapur’u 188 ülke ile Finlandiya, Almanya ve Güney Kore takip ediyor. 3. sıradaki Danimarka, İtalya ve Lüksemburg vatandaşları 187 ülkeye, Fransa, İspanya ve İsveç vatandaşları ise 186 ülkeye serbestçe girebiliyor.

199 pasaport ve 227 istikametin değerlendirildiği sıralamanın en sonunda 25 ülke ile Afganistan var. Irak 27, Suriye 29, Somali ve Pakistan 31, Yemen 33, Libya, Filistin ve Sudan vatandaşları ise 37 ülkeye kolayca girebiliyor.

Vizesiz seyahat liginde Türkiye ise 112 destinasyon ile 52. sırada kendine yer buldu. Türkiye geçen yıl 51’inci sıradaydı. 10 yıl önce listede 42. sırada yer alan Türkiye, 2014’te 38’nciliğe kadar yükselmişti. Ancak o tarihten sonra hızla kan kaybeden Türkiye, ertesi yıl ani bir düşüşle 12 basamak gerileyerek 50. sırada yer aldı.