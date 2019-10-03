Fatih Portakal ve İrfan Değirmenci de Altın Kelebek aday adaylığından çekildi: Şampuan reklamınıza başka figüran bulun

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Altın Kelebek Ödül Töreni ile ilgili olarak "Altın Kelebek'e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın ardından FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal ve Halk TV Ana Haber spikeri İrfan Değirmenci de Altın Kelebek Ödül Töreni'ne tepki gösterdi.

"Altın Kelebek'e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum" diyen Portakal, şöyle devam etti:

"Gerekçem, Didem Arslan'ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum."

#Altınkelebek’e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum. @Hurriyet — fatih portakal (@fatihportakal) October 2, 2019

​Değirmenci de, Arslan'ın "Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda 'tartışmalı' ödül dağıtıldığı iddia ediliyor. Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem" şeklindeki açıklamasını alıntıladı ve şunları kaydetti:

"Şimdi baktım benim de adımı yazmışlar aday adayı diye Didem Arslan Yılmaz haklı. Çıkarın benim de adımı o listeden. Reddediyorum peşinen. Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun."

Şimdi baktım benim de adımı yazmışlar aday adayı diye🙄Didem Arslan Yılmaz haklı. Çıkarın benim de adımı o listeden. Reddediyorum peşinen. Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun! https://t.co/ZLLMFUpmQD — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) October 2, 2019

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