Fatih Portakal ve İrfan Değirmenci de Altın Kelebek aday adaylığından çekildi: Şampuan reklamınıza başka figüran bulun

"Altın Kelebek'e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum" diyen Portakal, şöyle devam etti:
"Gerekçem, Didem Arslan'ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum."
#Altınkelebek’e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum. @Hurriyet— fatih portakal (@fatihportakal) October 2, 2019
Değirmenci de, Arslan'ın "Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda 'tartışmalı' ödül dağıtıldığı iddia ediliyor. Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem" şeklindeki açıklamasını alıntıladı ve şunları kaydetti:
"Şimdi baktım benim de adımı yazmışlar aday adayı diye Didem Arslan Yılmaz haklı. Çıkarın benim de adımı o listeden. Reddediyorum peşinen. Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun."
Şimdi baktım benim de adımı yazmışlar aday adayı diye🙄Didem Arslan Yılmaz haklı. Çıkarın benim de adımı o listeden. Reddediyorum peşinen. Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun! https://t.co/ZLLMFUpmQD— irfan Değirmenci (@degirmencirfan) October 2, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)