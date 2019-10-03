Anayasa Mahkemesi'nden HDP'li Önder için 'ihlal' kararı

Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle 'terör örgütü propagandasını yapmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz'undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018'de Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti.
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