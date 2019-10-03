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    Başbuğ, Tarık Ünlüoğlu için düzenlenen anma töreninde: Her şeyden evvel, 'Kardeşimi kaybettim' diyeyim

    © Fotoğraf : Oda TV
    Türkiye
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçen günlerde hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Tarık Ünlüoğlu için düzenlenen anma törenine katıldı. Başbuğ, "Her şeyden evvel, 'Kardeşimi kaybettim' diyeyim" ifadesini kullandı.

    Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne - Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ünlüoğlu'nun sanatçı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Oda TV'nin aktardığına göre törene Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Ata Demirer'in aralarında olduğu sanatçılar, Tarık Ünlüoğlu'nun ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Tarık Ünlüoğlu için hazırlanmış kısa belgesel gösterildi.

    EŞİ GÜLENAY KALKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

    Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan törende gözyaşlarını tutamadı. Sahneye gelen Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem eşlik etti. Kalkan, tabuta sarıldı. 

    'KENDİSİNİ KARDEŞİM GİBİ HİSSETTİM'

    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
    © AA /
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da törende yaptığı konuşmada, "Hepimizin başı sağ olsun. Her şeyden evvel bir dost, bir arkadaş. Kendisini adeta kardeşim gibi hissettim. Sevgili Tarık, çok büyük bir sanatçı. Devlet tiyatrolarından geliyor. Birçok filme, tiyatro oyunlarına kahramanlık etti. Tarık erken gitti. Üzüntümüz büyük. Büyük bir kayıp. Bence boşluğu hemen doldurulamayacak bir sanatçı. Üzüntüm büyük. Her şeyden evvel, kardeşimi kaybettim diyeyim. Tarıkcığım gidiyorsun ama aramızdasın" dedi. 

    'AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİYİM'

    Oyuncu Oktay Kaynarca da törende usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nu anlattı. Kaynarca, "Yaşam sevincini içinde olduğu gibi bize aktaran, taşıyan, öğreten, bize yol gösteren ağabey oldu hep. Paşamın söylediği gibi gerçekten ağabeyimi kaybetmiş gibiyim. Ruhu şad olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

    'BİR MASAYI TERK ETMESİ ASLA İSTENMEYEN BİR KARAKTERDİR'

    İlker Başbuğ
    © AA /
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    Oyuncu Selçuk Yöntem ise Tarık Ünlüoğlu ile ilgili anılarını anlattı.

    Yöntem, şunları söyledi:

    "Cenazelerde çok gülerdik, çok küstük, çok barıştık. Küsmelerimiz, barışmalarımız çok ilginçti. Çok komikti. Toplumlarda aranan bir karakterdir. Bir masayı terk etmesi asla istenmeyen bir karakterdir. Ben burada konuşma yaparken hüzünlenmeyeceğim diye söz verdim. Bir barışma anımızı anlatacağım. Ankara'da dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla dolmuşa bindim, o da bir arkadaşıyla bindi. Benim yanımdaki arkadaşımı da tanıyor. Araba hareket etti, şoföre parayı uzattı. Beyefendi hariç üç kişi alır mısınız dedi. Ben tabii gülmeye başladım. Ve barıştık."

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