KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'nin oyu şu an yüzde 30'un altında

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti'nin 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada bulunduğunu söyledi. Ağırdır, "AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" ifadesini kullandı.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde CHP ile AK Parti arasında oluşan yüzde 9'luk puan farkını bilen anket şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidar partisinin güncel oy oranlarına ilişkin olarak görüşlerini dile getirdi.

T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'NİN ETKİSİ AZALIYOR, MHP'NİN ETKİSİ ARTIYOR'

İktidar blokunda AK Parti'nin etkisinin azaldığını, MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İYİ Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtti.

'AK PARTİLİLER DE 'HAYIR' DER'

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin hemfikir olduğunu söyledi ve “Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de ‘hayır’ der” diye konuştu.