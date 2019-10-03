Adalet Bakanı Gül: 2019 yılını yargıda milat olarak belirledik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2019 yılını yargıda bir milat olarak belirledik ve her geçen gün yargıya güvenin arttığı, vatandaşlarımızın yargıya inancının daha da güçlendiği bir dönem olması için tüm çalışmalarımızı kesintisiz reform anlayışıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, 'Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi'nin açılış konferansında konuştu.

Hukuk devletinin temel şartının her vatandaşın kendisini 'emin ve güvende' hissetmesini sağlamak olduğunu belirten Gül, hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesinin, yargının tam anlamıyla bağımsız ve tarafsızlığıyla mümkün olacağını ifade etti.

İyi işleyen bir adalet sisteminin oluşturulması için gayret ettiklerini dile getiren Gül, adalet sisteminin vatandaşlara güven vermesinin, adaletin zamanında ve gecikmeksizin tecellisiyle mümkün olacağını söyledi.

Gül, toplumsal varoluşun temeli olarak evrensel anlamda adalet, eşitlik ve insan haklarına dayanan bir normlar sisteminin inşasından yana olduklarını ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

'YARGI REFORMU BELGESİ BİR YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE'

Özellikle hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşlarla aktif iş birliğinde bulunduklarını ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılını yargıda bir milat olarak belirledik ve her geçen gün yargıya güvenin arttığı, vatandaşlarımızın yargıya inancının daha da güçlendiği bir dönem olması için tüm çalışmalarımızı kesintisiz reform anlayışıyla sürdürüyoruz. 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Belgesi' 2019-2023 yıllarını kapsayan bir yol haritası niteliğindedir. Reform belgemiz aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin parçasıdır. Hazırlık aşamasında da Avrupa Birliği kriterleri elbette gözetilerek bu çalışmalar ortaya konmuştur. Ancak aslolan milletimizin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu daha güçlü bir demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin seyri ne olursa olsun, insanımızın ve ülkemizin hak ettiği bir yargı sistemi, iyi işleyen adalet sistemi bizim temel arzumuzdur ve bu konudaki amaçlarımızı da kararlı şekilde sürdüreceğiz. Gerek hak ve özgürlükler gerekse adalet sisteminin iyi işleyişi için geniş bir reform dönemini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Uygulamadan kaynaklanan ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin giderilmesi kararlılığındayız."

Gül, 'İnsan Hakları Eylem Planı' güncelleme çalışmalarına başladıklarını, bu konudaki çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.