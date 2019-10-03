TRT ‘eşeğe cinsel istismar’ tartışmasında 7 kişiye dava açmış

TRT Çocuk kanalında yayınlanan, ‘Maysa ve Bulut’ adlı çizgi filmde ekrana “Eşeğe cinsel istismar” görüntüsü geldiğini iddia eden 7 kişi hakkında dava açıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği biriminde 19 avukatın görev yaptığını açıkladı.

Sözcü’nün aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, TRT Çocuk kanalındaki “Maysa ve Bulut” adlı çizgi filmde 'Eşeğe cinsel istismar' görüntüsünün yayınlandığı iddiasıyla başlayan tartışmalar kapsamında TRT’nin 7 kişiye dava açtığını belirtti.

Oktay, “Maysa ve Bulut isimli çizgi filmde yer alan iddialarla ilgili olarak manevi tazminat talepli, 7 ayrı dava açılmıştır” bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

TRT Çocuk kanalında “Maysa ve Bulut” isimli çizgi filmde ekrana yansıyan görüntüler bazı internet haber portallarında ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Eşeğe cinsel istismar” iddiasını dille getirmişti.

Tartışmalar üzerine bir açıklama yapan TRT ise, “TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde bir oba sakini, eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır. Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü sahne hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Gerekli yasal süreçlerin de başlatıldığı belirtilmişti.