Kuzu: Ben ömrümü verdim, yüzde 50+1 başkanlık sisteminin temel taşıdır

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, hazırlayıcıları arasında bulunduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak "Ben başkanlık sistemine ömrümü verdim, 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim. Yasama kısmında sıkıntılar olabilir, bunlar çözülür. Sistemin zamana ihtiyacı var. Ama yüzde 50+1 bu sistemin temel taşıdır" dedi.

Geçen pazartesi, AK Parti hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye'yi yorar" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarının ardından pek çok kişi bu öneriyi tartıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda bu konuya değindi ve "AK Parti olarak bu öneriyi Meclis'e getirir misiniz? Yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil."

'SADECE ARJANTİN'DE VAR'

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu da bu tartışmayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. Sistem için gerekli anayasa değişikliği çalışmalarında bulunan Kuzu, şunları söyledi:

"Başkanlık sisteminde yüzde 50+1 sosyolojik olarak ve temsil açısından çok önemlidir. Bu oy oranı ile seçilen Başkan, yetkilerini çok daha dikkatli kullanır. Yüzde 40’lık oran sadece Arjantin’de var. Bu orandan dönmek sisteme güveni sarsar. Bu sistem gelecek nesillere en güzel mirasımızdır.

Ben başkanlık sistemine ömrümü verdim, 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim ve Türkiye’nin geleceğine en önemli katkıyı sundum. Yasama kısmında sıkıntılar olabilir; yeni düzenlemeler ile bunlar çözülür. Sistemin zamana ihtiyacı var. Ama yüzde 50+1 bu sistemin temel taşıdır. Vazgeçilemez."

Ben Başkanlık Sistemine ömrümü verdim, 40 yıllık emeğimi hayata geçirdim ve Türkiye’nin geleceğine en önemli katkıyı sundum. Yasama kısmında sıkıntılar olabilir; yeni düzenlemeler ile bunlar çözülür. Sistemin zamana ihtiyacı. var.Ama %50+1 bu sistemin temel taşıdır.Vazgeçilemez. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) October 2, 2019

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