Hatay'da askeri araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Belen ilçesi Çerçikaya Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda askeri aracın kaza yapması sonucu 7 askerin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, askerlerden ikisinin yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.