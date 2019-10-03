BİM tanzim satış zararını açıkladı: 30 milyon TL

BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç tanzim satış sürecini değerlendirdi. Aykaç 5 ay boyunca 4 TL'ye aldıklarını ürünleri 2 TL'ye sattıklarını ifade etti. Aykaç, "Bu nedenle 30 milyon TL gibi bir zararımız oldu. Biz bunu isteyerek yaptık" ifadelerini kullandı.
Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği’nin basın toplantısında, tanzim satışları ve perakende sektöründeki son durumu değerlendirdi.
Geçen yılki gibi bir senaryoyu bu yıl beklemediklerini belirten Aykaç,” Biz bu sene geçen yılki gibi bir durumun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü ürünlerin rekolteleri çok iyi geliyor. Dolayısıyla zaten öyle bir şeye ihtiyaç olmayacak gibi gözüküyor. Sadece sarımsakla ilgili sorun var, onun dışında narenciye olsun, meyve olsun, patates olsun bununla ilgili bu sene bir sorun olmayacak” dedi.
Sarımsak fiyatında yaşanan artışın rekolte düşüklüğünden kaynaklandığını belirten Aykaç, “Sarımsakta rekolte düştü ve bir hastalık oldu. Özellikle sarımsağın merkezi Taşköprü’de. O nedenle fiyatlar biraz yüksek" ifadelerini kullandı.
Tanzim döneminde beş ay boyunca 4 TL'ye aldıkları ürünleri 2 TL'ye sattıklarını ifade eden Aykaç, "Bu nedenle 30 milyon TL gibi bir zararımız oldu. Biz bunu isteyerek yaptık" diye konuştu.
2019 yılından memnun olduklarını belirten BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, "Rekabet Kurumu’nun soruşturma açmasına şaşırdık. Sektör, haksız kazanç elde etmek üzerine bir düzen kuramaz. Böyle bir şey mümkün değil yürüyemez. Soruşturmanın neticesinde bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü sebepleri çok sağlam. Net rakamlarla neyin nereden geldiğini kendilerine anlattık. Süreç devam ediyor ama negatif bir şey beklemiyorum" dedi.
Arz sıkıntısını bu sene az gördüklerini belirten Migros İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, ise önümüzdeki döneme ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Bu seneki arz geçen seneden daha güçlü bu nedenle fiyatlar çok fazla yükselmeyecek. Ağustos ayında sebzede sıfır enflasyonları yaşadık. Maliyet enflasyonu şirketlerin karlılıklarını ciddi etkileri oldu.
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İBB tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle Türkiye genelinde yiyecekler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunulmuştu.
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