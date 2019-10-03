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17:17 03 Ekim 2019
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    Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Atilla Kıyat kullanıcı isimli şüphelinin, 1 Ekim 2019'da, Twitter'daki hesabından "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

    ​Söz konusu paylaşımın TCK'nin 106. maddesinde düzenlenen 'tehdit' suçunun unsurlarını ihtiva ettiği bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

    'BİR DARBECİNİN AKIBETİYLE TEHDİT ETMEKTEDİR'

    © DHA /
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    "Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar Cumhurbaşkanımızın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır.

    Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50+1'den 40+1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onayladığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil.' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."

    Dilekçede, şüpheli hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması talep edildi.

    ÇELİK: SİYASİ CELLATLIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR

    © İHA /
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün yaptığı açıklamada emekli amiral Kırat'a 'siyasi cellat' ve 'ahlaksız' sözleriyle cevap verdi. 

    Çelik, "Bu şahıs amirallik yapmış, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi birisi çıkıp kendisini Türk ordusunun mensubu olduğunu unutup, bir takım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa, kendisinin bu yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır. Tutmuş siyasi cellatlık yapmaya çalışıyor, Cumhurbaşkanına son biçmeye çalışıyor. O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz’da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksun, bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Bir zamanlar Türk ordusunda amirallik yapmış birisinin bu derece siyasi cellatlık içine girmesi son derece vahim bir durumdur" dedi. 

    Çelik'e yine Twitter’dan yanıt veren Kıyat ise şunları yazdı:

    "Ömer Çelik; Benim dokunulmazlığım yok. Öncelikle ahlaksız sözünüzü size iade ederim. Gündeminizde kırk artı bir yoksa niye alındınız. Sözüm kırk artı bir diyenler için geçerlidir. Evet onurumla koramirallik yaptım. (E) Kora. Olarak da onurumla yaşayacağım. Ömer Çelik; Gıyabımda atıp tutmak kolay… Ahlaklı iseniz, siyasi cellat değilseniz, sizi, sizin seçeceğiniz platformda, tartışmaya davet ediyorum. Hayır derseniz, yargıda tartışacağız."

    ​"Ömer Çelik; Gıyabımda atıp tutmak kolay..Ahlaklı iseniz, siyasi cellat değilseniz, sizi, sizin seçeceğiniz platformda, tartışmaya davet ediyorum. Hayır derseniz, yargıda tartışacağız."

     

    Etiketler:
    darbe, Suç duyurusu, Şikayet, Atilla Kıyat, Twitter, Recep Tayyip Erdoğan
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