Sosyal medyadan hakarete gözaltı: Yaşı küçük şüpheli, babasının müştemilatında yakalandı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine ve dini değerlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan yaşı küçük şüpheli yakalandı.

© Fotoğraf : Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Şizofreni hastasına Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası

İstanbul Çocuk ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine, dini değerlere ve hayatını kaybeden askerlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaşı küçük şüpheli O.K. Sarıyer Maden Mahallesi'nde saklandığı babasına ait evin müştemilatında yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

​