CHP'li Özel: MİT tüm seçimlerin içinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı seçimlerde AK Parti iktidarı lehine çalışmakla suçladı. Özel, Fidan’ın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından daha çok çalıştığını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun bir partinin genel başkanı olduğu ve ciddi yükselişte olan Millet İttifakı’nın büyük ortaklarından olduğunu söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu’na bu yönlü duyum ve bilgilerin gelmesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.
‘ELİMİZDE SOMUT BİLGİLER VAR’
“Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı AK Parti’nin seçim işleri için çalışıyorsa, örneğin seçimlerle ilgili kişilerin sağlık bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı bir şekilde temin edilip, bir partiye teslim edilip, YSK’ya götürülüp, seçimler iptal ettirecek kadar partiyle devlet iç içe geçmişse, burada ciddi sorun var. Hiç lamı cimi yok MİT’in tüm seçimlerin içinde olduğu, AK Parti’nin en yetkin genel başkan yardımcısından daha çok AK Parti iktidarı için çalışanın MİT’in başındaki zat olduğuna hiçbir şüphemiz yoktur. Bu konuda Genel Başkanın hem geçmiş tecrübeleri o günlere dair elimizdeki somut bilgiler hem de geleceğe dair kendisine bugünlere dair kendisine ulaşan ve gerçeğe işaret eden bilgiler mevcuttur.”
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