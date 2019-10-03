CHP'li Özel: MİT tüm seçimlerin içinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı eleştirdi ve "Hiç lamı cimi yok MİT’in tüm seçimlerin içinde olduğu, AK Parti’nin en yetkin genel başkan yardımcısından daha çok AK Parti iktidarı için çalışanın MİT’in başındaki zat olduğuna hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı seçimlerde AK Parti iktidarı lehine çalışmakla suçladı. Özel, Fidan’ın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından daha çok çalıştığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki ilk Meclis grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Saray, Millet İttifakı’nı dağıtmak için özel çalışma yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özel düzenlediği toplantıda Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarının bir duyum mu yoksa bir belge veya bilgiye dayalı olup olmadığı konusunda gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun bir partinin genel başkanı olduğu ve ciddi yükselişte olan Millet İttifakı’nın büyük ortaklarından olduğunu söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu’na bu yönlü duyum ve bilgilerin gelmesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

‘ELİMİZDE SOMUT BİLGİLER VAR’

Özel, Kılıçdaroğlu’na bu yönde gelen ve gerçeğe işaret eden bilgilerin mevcut olduğunu kaydetti. Özel, bu bilgilere dair şunları söyledi:

“Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı AK Parti’nin seçim işleri için çalışıyorsa, örneğin seçimlerle ilgili kişilerin sağlık bilgileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı bir şekilde temin edilip, bir partiye teslim edilip, YSK’ya götürülüp, seçimler iptal ettirecek kadar partiyle devlet iç içe geçmişse, burada ciddi sorun var. Hiç lamı cimi yok MİT’in tüm seçimlerin içinde olduğu, AK Parti’nin en yetkin genel başkan yardımcısından daha çok AK Parti iktidarı için çalışanın MİT’in başındaki zat olduğuna hiçbir şüphemiz yoktur. Bu konuda Genel Başkanın hem geçmiş tecrübeleri o günlere dair elimizdeki somut bilgiler hem de geleceğe dair kendisine bugünlere dair kendisine ulaşan ve gerçeğe işaret eden bilgiler mevcuttur.”