Fehmi Koru: AK Parti'nin durumu Tottenham takımınınki gibi

Gazeteci Fehmi Koru, kendi blogunda “Siyasette başarısızlık halinde küme düşülmüyor, sorgulama yapılmazsa iktidar zora düşebiliyor” başlıklı yazısında AKP’nin ’50+1’ tartışması ile çözüm arayışında olduğunu söyledi.

Koru, futboldan da örnekler paylaştığı yazısında , Kimseyi üzmek istemediğim için, gerçek tabloları buraya taşıyarak yakın geçmişle bugün arasında meydana gelmiş olan geriye gidişi gözlere sokmak gibi bir niyetim yok. Her şey bir tarafa, ekonomide, dış politikada durumumuz herkesin gözleri önünde zaten. Ülkeye 'Nihayet biz de birinci ligteki ülkeler arasında yer alacağız' umudunu verecek bir başarıyı ilk döneminde yaşatmış olan AK Parti, son 10 yılında önce yalpalamaya, ardından da geriye gidişi durduramamaya başladı. ‘Premier Lig’de başa oynayan, ‘Şampiyonlar ligi’nde finali oynayan Tottenham takımının bugün karşılaştığı durum gibi” ifadelerini kullandı.

Koru yazısında şunları söyledi:

“Neden artık böyle bir formüle muhtaç hale geldik?' sorusunu bile soran yok AK Parti içerisinde ve AK Parti’nin itibar ettiği medyada. Hatta, 'Nankör millet' tadında değerlendirmeler yapanlar bile çıkıyor".