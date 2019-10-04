Sabah yazarı: ABD Uygur Türklerini özgürleştirmek istiyormuş, gel de kaygılanma

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında ABD ile Çin arasındaki gerilim başlıklarından biri olan Uygur Türkleri meselesine değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamalar hatırlatan Altınok, ABD'nin Uygur Türkleri için attığı adımları 'kara komedi' ifadeleriyle nitelendirildi.

Altınok'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Pompeo'nun birkaç ay önce ekonomik savaş açtıkları Çin'e karşı şimdi de Vatikan'dan fetva almaya kalkması kara komedi. Acaba Pompeo'nun, aralarına duvar çektikleri Meksikalı Hristiyan din kardeşlerini aforoz etmesi için Papa'ya bir başvurusu da olmuş mudur dersiniz?

Anayasalarındaki "İnsanlık onuru" gibi kalıpları ise bildiğiniz üzere yıllar önce gözlerimizin önünde Guantanamo'ya, Ebu Gureyb'e gömdüler.

Ama yine boşa gitmedi Pompeo'nun oltası.

Dün baktım, bizim buralarda bile, Uygur Türklerinin yaşadıklarına duyarlı olduğunu söyleyen kimi çevreler yemi dişlemeye başlamışlardı. Hatta aralarında Pompeo'ya alkış tutanlar bile vardı.

© REUTERS / Çin: Uygurlara İslam ve Türk kimliği dayatıldı, dine dayalı yönetim ve dini aşırılık bir ihanettir

Abarttığımı mı düşünüyorsunuz?

Bir hafızanızı yoklayın o halde?

Bakalım, kendine 'islamcı' diyen bu arkadaşların son dönemlerde ABD'nin Ortadoğudaki hangi politikasını desteklemediklerini hatırlayabilecek misiniz?"