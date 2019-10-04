İETT tarihinde bir ilk: Kadın şoför alınacak

İETT, resmi sitesinden, tarihinde ilk defa kadın şoför çalıştıracağını açıkladı.

Açıklamada, "Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.

Adayların "İstanbul'u sevmesi"nin de yer aldığı ilandaki şartlar şöyle sıralandı: