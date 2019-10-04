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11:30 04 Ekim 2019
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    Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2.5 milyon zeytin ağacı kesildi

    © İHA / SELAHATTİN MURATHAN YILDIRIM
    Türkiye
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    Kaz Dağları'nda SİT alanında olmasına rağmen yaklaşık 2.5 milyon zeytin ağacının kesilerek villa ve konut imarına açıldığı ortaya çıktı. Acı tablo havadan görüntülenirken, Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı, "Eskiden zeytin ağaçları içinde 2 katlı evler vardı. Şimdi yüzlerce villa arasında birer ikişer zeytin ağacı kaldı" dedi.

    İHA'nın aktardığı habere göre Kaz Dağları'nda, Babakale’den Ayvalık'a kadar olan kıyı şeridini kapsayan bölgede ağaçların arasında yükselen villalar görenleri şaşkına çeviriyor.

    © DHA / Mustafa Suiçmez
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    Zeytin ağaçlarının kesilip imar izni verildiği öne sürülen bazı bölgelerin ise SİT alanında kaldığı iddia ediliyor. Yaklaşık 2.5 milyon zeytin ağacı kesilerek inşa edilen villalar için bazı kesimlerin sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bölgedeki bu durumun sosyal medyada hızla yayılması sonrası bazı vatandaşlar ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulundu. Küçükkuyu’da ’Zeus altarı’ olarak bilinen ve Kaz Dağları’nın en özel bölgelerinden birisinde bile imar olduğu, uydu görüntülerine bakılarak da ortaya çıktı.

    Zeytin ağaçlarının kesildiği Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belediyes'inin 2 dönemdir belediye başkanlığını yapan CHP’li Cengiz Balkan, iddialar üzerine bir açıklama yaparak, villalara imar izninin kendisinden önceki belediye tarafından verildiğini söyledi.

    'KAZDAĞLARI'NI İMAR RANTINA KURBAN ETMEYİN'

    Kaz Dağları
    © Fotoğraf : Twitter/ckalebelediye
    Kaz Dağları'nda yürüyüş: Suyuma ve toprağıma dokunma
    Kaz Dağları’nda yaşanan imar katliamı ile ilgili bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu Başkanı Bünyamin Nami Toka, "Bu sahillerde eskiden, zeytin ağaçlarının içinde birer ikişer ev vardı. Ama şimdi görüyoruz ki; evlerin arasında zeytin ağaçları birer ikişer tane kalmışlar. Pirana balıkları, ne varsa ona hücum eder ve çok kısa sürede yok ederler. Eskiden sahilde sadece 3-5 evin olduğu bir yoldan geçerken şimdi ise Kaz Dağları’nın zirvelerine doğru giden ve büyük bir hücum şeklinde varlığını devam ettiren bir rant yağmasını görüyoruz. Bizim de çevrecilerimize sözümüz şudur; Ayvacık, Bayramiç, Küçükkuyu ve Edremit’e kadar giden bölgenin hepsi CHP’li belediyeler. Bu belediyelerin hepsine sözümüz şu ki; Kaz Dağları’nı ranta kurban etmeyin” ifadelerini kullandı.

    'MADENDEN GERİYE DÖNÜŞ VAR AMA BU PİRANA GİBİ SALDIRIDAN BİR DAHA GERİ DÖNÜŞ YOK'

    Kaz Dağları
    © DHA /
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    "Şu an eylemcilerin çoğunun nüfus cüzdanına baktığımız zaman Çanakkaleli olmadıklarını görüyoruz. Karşımızda profesyonel eylemciler görüyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Toka, şunları söyledi:

    "Şu an cep telefonlarınızda yaklaşık 500 değişik maden var. Cep telefonunundan nasıl vazgeçemiyorsak, biz de dışarıya bağımlı olmamak için maden çıkartmalıyız. Bunu yaparken de tabii ki çevreye duyarlı olacağız. Ama ben yine çevrecilere söylüyorum; buradaki evlerin hepsi, yeşil örtüyü ortadan kaldırıyor. Bunların hepsini yıkıp, yeniden ağaç dikme şansınız var mı? Yok. Maden geldi, üst bitkiyi kaldırdı. Bunun sayısının 15-20 bin veya 200 bin olması önemli değil. 20 bin metreküp ağaç kesilmiş orada. Orman Müdürlüğümüz 1 yılda 1 milyon 100 bin metreküp ağaç kesmiş. Sadece orada değil, Çanakkale’nin birçok yerinde Orman Müdürlüğümüz zaten yenileme amacıyla ağaç kesiyor. Maden gidince bu toprak tekrar serilecek ve sonra tekrar bitkilendirme yapılacak. Madenden dolayı tekrar geriye dönüş var ama bu pirana gibi saldırıdan bir daha geri dönüş yok. Buralarda ne kadar ağacın kesildiğini hesap etmek bile mümkün değil. 2 milyon rakamı buraya az bile kalır. Daha da fazla kesildiği kanaatindeyim."

    Etiketler:
    Bayramiç, CHP, Edremit, Çanakkale, İmar izni, Villa, zeytin ağacı, Kaz Dağları
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