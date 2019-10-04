Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2.5 milyon zeytin ağacı kesildi

İHA'nın aktardığı habere göre Kaz Dağları'nda, Babakale’den Ayvalık'a kadar olan kıyı şeridini kapsayan bölgede ağaçların arasında yükselen villalar görenleri şaşkına çeviriyor.
Bölgedeki bu durumun sosyal medyada hızla yayılması sonrası bazı vatandaşlar ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulundu. Küçükkuyu’da ’Zeus altarı’ olarak bilinen ve Kaz Dağları’nın en özel bölgelerinden birisinde bile imar olduğu, uydu görüntülerine bakılarak da ortaya çıktı.
Zeytin ağaçlarının kesildiği Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belediyes'inin 2 dönemdir belediye başkanlığını yapan CHP’li Cengiz Balkan, iddialar üzerine bir açıklama yaparak, villalara imar izninin kendisinden önceki belediye tarafından verildiğini söyledi.
'KAZDAĞLARI'NI İMAR RANTINA KURBAN ETMEYİN'
'MADENDEN GERİYE DÖNÜŞ VAR AMA BU PİRANA GİBİ SALDIRIDAN BİR DAHA GERİ DÖNÜŞ YOK'
"Şu an cep telefonlarınızda yaklaşık 500 değişik maden var. Cep telefonunundan nasıl vazgeçemiyorsak, biz de dışarıya bağımlı olmamak için maden çıkartmalıyız. Bunu yaparken de tabii ki çevreye duyarlı olacağız. Ama ben yine çevrecilere söylüyorum; buradaki evlerin hepsi, yeşil örtüyü ortadan kaldırıyor. Bunların hepsini yıkıp, yeniden ağaç dikme şansınız var mı? Yok. Maden geldi, üst bitkiyi kaldırdı. Bunun sayısının 15-20 bin veya 200 bin olması önemli değil. 20 bin metreküp ağaç kesilmiş orada. Orman Müdürlüğümüz 1 yılda 1 milyon 100 bin metreküp ağaç kesmiş. Sadece orada değil, Çanakkale’nin birçok yerinde Orman Müdürlüğümüz zaten yenileme amacıyla ağaç kesiyor. Maden gidince bu toprak tekrar serilecek ve sonra tekrar bitkilendirme yapılacak. Madenden dolayı tekrar geriye dönüş var ama bu pirana gibi saldırıdan bir daha geri dönüş yok. Buralarda ne kadar ağacın kesildiğini hesap etmek bile mümkün değil. 2 milyon rakamı buraya az bile kalır. Daha da fazla kesildiği kanaatindeyim."
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