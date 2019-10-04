Moda vapurunun koltuk rengi oylamayla belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Haliç Tersanesi'nde yenilenecek vapurların koltuk rengi için yaptığı anket sonuçlandı.

İBB'nin şehir hatlarındaki koltuk rengine oylamayla karar verildi. İstanbul halkının oylamasıyla koltuk renkleri bordo olarak değiştirildi.

İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul kararını verdi. 33 yıl sonra bakıma gören Moda Vapuru'nun koltuklarının rengine hep birlikte karar verdik. En çok oyu bordu aldı" denildi.

İBB geçtiğimiz ay, Twitter'dan eskiyen vapurların Haliç Tersanesi'nde yenilendiğini duyurmuştu.

Duyuruda kullanıcılara "Şehir Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?" sorusu yöneltilmişti.

İstanbul kararını verdi 😊



33 yıl sonra bakıma giren Moda Vapuru'nun koltuklarının rengine hep birlikte karar verdik. En çok oyu bordo aldı 🎨 pic.twitter.com/3YFXR9qbl4 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) 4 октября 2019 г.

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