Vekil araçlarının altı ayda 343 trafik cezası silindi

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın milletvekili araçlarının trafik cezası muafiyetlerine ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bilgiç cezalara ilişkin, “Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda trafik ceza muafiyetinden düşürülen/silinen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 50, mayıs ayı için 69, haziran ayı için 72, temmuz ayı için 76, ağustos ayı için 41, 1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 35 olmak üzere toplam 343’tür. Milletvekillerinden gelen talepler doğrultusunda trafik ceza muafiyeti için yeni bildirilen araç sayısı 2019 yılının nisan ayı için 55, mayıs ayı için 82, haziran ayı için 76, temmuz ayı için 87, ağustos ayı için 48,1 Eylül-12 Eylül tarihleri arası için 39 olmak üzere toplam 387’dir. Başkanlığımızda trafik kural ihlallerinden dolayı ceza tutarlarına ait bilgi bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması üzere trafik cezalarıyla ilgili bir soru önergesi vermişti.