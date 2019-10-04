MHP'den Bahçeli açıklaması: Çok ayıp ediyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddialara karşın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu konusunun sürekli gündeme getirilmesi MHP genel merkezinde rahatsızlık yarattı.

Türkiye'nin dört bir yanından yurtdışından genel merkezi arayan vatandaşlar, Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Yurttaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi.

Bahçeli'yi yanız bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda şunları söyledi:

"Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak. Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz. Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım. Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar."