HDP'li Önder'in avukatı: Tahliye kararı yazıldı

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verdi.

Kararın ardından Kandıra Cezaevi'nde bulunan Önder'in dün serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için Önder tahliye olamadı.

Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından Önder hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı cezaevine gönderildi.

Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.