Manisa'yı Volkswagen heyecanı sardı: 7 bin 500 TL maaş hayali

İLK ETAPTA 5 BİN ÇALIŞAN
Yeni Şafak'ın haberine göre, 1.3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karok, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.
Alınan bilgiye göre Volkswagen Manisa'da kuracağı fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Firmanın sevilen modeli Passat ile birlikte 1991'de Volkswagen grubu tarafından satın alınan Skoda modellerinin üretileceği fabrikada üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak. Üretimde yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrılmış durumda.
VATANDAŞLARIN İŞ VE MAAŞ HAYALİ
Bu arada vatandaşların Alman otomotiv devinin yurt dışı fabrikalarındaki bin - bin 200 euro maaş ortalamalarını göz önünde bulundurarak aynı şartların Türkiye’de de geçerli olacağını düşündüğü ve aylık 7 bin 500 bin TL'ye kadar çıkacak maaşın da hayalini kurmaya başladığı belirtiliyor.
1 MİLYONA SATILIK, 3 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE
Manisa OSB civarında satılık arazi ise yok denecek kadar az. Satışta olanlar için istenen m2 fiyatları ise bin TL’den başlayıp 4 bin TL'ye kadar tırmanıyor.
Konut tarafında da fiyatlar bölgenin en güzide bölgesi olarak da bilinen Güzelyurt'ta yerine göre milyon TL'ler ile ifade ediliyor. Kira noktasında ise rakam 3 bin TL bandına kadar çıkıyor.
Bölgedeki gayrimenkul uzmanları yatırımın Manisa'nın haricinde özellikle İzmir'in Bornova ilçesini de etkileyeceğine dikkat çekiyor. Bir ev için günde 35-40 kişinin aradığını, ağırlıklı olarak ise 1+1 konutların büyük ilgi gördüğünü belirten uzmanlar, fabrikanın faaliyete geçmesiyle fiyatların ise iki katına çıkabileceğini vurguluyor.
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