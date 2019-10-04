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    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.

    Manisa'yı Volkswagen heyecanı sardı: 7 bin 500 TL maaş hayali

    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Türkiye
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    Volkswagen’in dev fabrika yatırımı bölge halkında heyecana yol açtı. İşsize iyi bir iş, çalışana ise daha dolgun bir maaş hayali kurdurmaya başlayan fabrikanın temelleri atılmadan gayrimenkul piyasası da hareketlendi.

    © AA /
    Volkswagen, Manisa'da şirket kurdu
    Aylardır konuşulan 1.3 milyar euroluk Volkswagen yatırımının yapılacağı ülke kesin olarak belli oldu. Alman otomotiv devi, Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurduğunu duyurdu. Şirketin merkez adresi ise KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa oldu.

    İLK ETAPTA 5 BİN ÇALIŞAN

    Yeni Şafak'ın haberine göre, 1.3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karok, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.

    Alınan bilgiye göre Volkswagen Manisa'da kuracağı fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Firmanın sevilen modeli Passat ile birlikte 1991'de Volkswagen grubu tarafından satın alınan Skoda modellerinin üretileceği fabrikada üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak. Üretimde yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrılmış durumda. 

    VATANDAŞLARIN İŞ VE MAAŞ HAYALİ

    Volkswagen
    © AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
    Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım tutarı belli oldu
    Türk parası ile 9 milyar gibi bir rakama tekabül eden dev yatırım, gündeme geldiği günden bu yana bölge halkı arasında da büyük heyecana yol açtığı belirtiliyor. Habere göre, hem binlerce kişiye iş kapısı açacak hem de bölgeye her anlamda ciddi katkı sağlayacak yatırımın resmileşmesi ile özellikle gayrimenkul tarafında yaşanan hareketlilik de hız kazandı.

    Bu arada vatandaşların Alman otomotiv devinin yurt dışı fabrikalarındaki bin - bin 200 euro maaş ortalamalarını göz önünde bulundurarak aynı şartların Türkiye’de de geçerli olacağını düşündüğü ve aylık 7 bin 500 bin TL'ye kadar çıkacak maaşın da hayalini kurmaya başladığı belirtiliyor. 

    1 MİLYONA SATILIK, 3 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE

    Bulgaristan bayrağı
    © Flickr / ResoluteSupportMedia
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    Fabrika yer alacağı, 1 milyon 300 bin metrekarelik Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Vestel, Erdemir Çelik ve Bosch gibi alanında öne çıkmış şirketler de bulunuyor. Hal böyle olunca OSB bünyesinde çalışan 60 binden fazla kişi bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını İstanbul ile eşdeğer seviyeye çoktan çıkarmış durumda.

    Manisa OSB civarında satılık arazi ise yok denecek kadar az. Satışta olanlar için istenen m2 fiyatları ise bin TL’den başlayıp 4 bin TL'ye kadar tırmanıyor.

    Konut tarafında da fiyatlar bölgenin en güzide bölgesi olarak da bilinen Güzelyurt'ta yerine göre milyon TL'ler ile ifade ediliyor. Kira noktasında ise rakam 3 bin TL bandına kadar çıkıyor.

    Bölgedeki gayrimenkul uzmanları yatırımın Manisa'nın haricinde özellikle İzmir'in Bornova ilçesini de etkileyeceğine dikkat çekiyor. Bir ev için günde 35-40 kişinin aradığını, ağırlıklı olarak ise 1+1 konutların büyük ilgi gördüğünü belirten uzmanlar, fabrikanın faaliyete geçmesiyle fiyatların ise iki katına çıkabileceğini vurguluyor.

    Etiketler:
    Bulgaristan, konut fiyatları, Konut satışı, Konut, maaş, işsizlik, fabrika, Manisa, Türkiye, Volkswagen
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