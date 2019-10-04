Ege'de sıcak saatler: Tatbikata katılan Yunan fırkateyni Gökçeada yakınında karaya oturdu

Ege Denizi'nde yapılan Parmenion-2019 Tatbikatı sırasında beklenmedik bir gelişme yaşanadı. Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait HS Elli (F450) Fırkateyni, Türkiye karasularına yakın bir noktada karaya oturdu.