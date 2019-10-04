Ege'de sıcak saatler: Tatbikata katılan Yunan fırkateyni Gökçeada yakınında karaya oturdu

Mürettebat hatası nedeniyle karaya oturan fırkateynde çok ağır hasar olmadığı kaydedildi. Fırkateyn kısa süre sonra kurtarıldı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, olayın ardından ilk başta tatbikatın deniz kısmını iptal etme kararı alırken, daha sonra tatbikatın takvime göre devam etmesinde karar kılındı.
Parmenion-2019 Tatbikatı bugün sona erecek.
https://t.co/JOwkV9mIMM Η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «Έλλη» (τύπου "S"), υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσάραξε στην αμμώδη περιοχή της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη. Το πλοίο τελικά αποκολλήθηκε, και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή υλική ζημιά.— Ptisi Diastima (@PtisiMagazine) October 4, 2019
Η «Έλλη» θα συμμε... pic.twitter.com/awd5dQDFYG
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