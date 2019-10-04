Soylu: Çakar kullanımında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz, kimse kusura bakmasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çakar kullanımı, son zamanlarda önemli bir şikayet konusuydu. Yasal düzenlemesini tamamladık. 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trafik Medya Ödülleri" törenine katıldı. Törende Bakan Soylu'nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer aldı.
İçişleri Bakanı Soylu programda yaptığı konuşmasında, "Maalesef uzun yıllardır, bu ülkenin en önemli güvenlik problemlerinden birisi olarak bu mesele varlığını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir stratejiyi yani trafik kazalarının ve ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefini esas itibariyle ulaşılması zor bir hedef arkadaşlarımızla değerlendirdik ve tartıştık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu hedef inşallah 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'de karşılığını bulacaktır” dedi.
‘İNSANLARIN BAŞLARINA GELMESİNDEN EN ÇOK KORKTUKLARI OLAYLARDA TRAFİK KAZASI İKİNCİ SIRADA’
“Bakanlığımız tarafından İstanbul özelinde yaptırdığımız bir araştırmada, insanların, başlarına gelmesinden en çok korktukları olaylarda trafik kazası yüzde 39.2 ile ikinci sırada çıktı” diyen Soylu, “ Birincisi de hırsızlık. Hayatımızın bu kadar içinde, bu kadar ortasında ve bu kadar uzun yıllardır birlikte yaşadığımız bir problemimiz vesilesiyle burada bulunuyoruz ve bir farkındalık oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Şu an yüz bin kişi başına can kaybı rakamımızın eldeki verilerle yıl sonu için ortalama 6.2. İnşallah 2020 Avrupa Birliği ortalamasına düşmeyi planlıyoruz. Yani yüz binde 5'e düşmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Avrupa'da tolerans denilen bir sistemin olduğunu aktaran bakan Soylu, “Bunu Türkiye'ye getirmek zorundayız. Yani trafik polislerinin, jandarmasının karşı karşıya kaldığında; yönetilebilir bir hata olduğu zaman sürücüye veya yaya karşı bir kereye mahsus tolerans gösterme kabiliyeti Avrupa'da uygulanan bir yöntemdir. Bu da sürücülerle trafik polisleri aradaki empatiyi geliştirmektir” dedi.
Yaya öncelikli trafiğe geçilmesinin ardından, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinde yüzde 34.5 azalma olduğunu vurgulayan bakan Soylu, "Çakar kullanımı, son zamanlarda önemli bir şikayet konusuydu. Ben İçişleri Bakanı olarak kendim utanmaya başladım, tam bir yıldır çakar kullanmıyorum. Bütün arabalarımdan çıkardım. Zorluk çekmiyor muyum? Çekiyorum. Araya araçlar giriyor, güvenlik için benim için bir tehdit oluşturmuyor mu? Oluşturuyor” şeklinde konuştu ve bunları ekledi:
‘AMA ÖYLE BİR UTANMA BELASI İÇİNE GİRDİM Kİ…’
“Ama öyle bir utanma belası içine girdim ki çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koydu. Bunu defalarca uyardık. Zamanlı zamansız herkes, ihtiyacı olan olmayan herkes İstanbul'un bütün güvenlik şeritlerinde Allah selamet versin bir çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikayetinde yüzde yüz haklıydı. Ve biz de gereğini yaptık. Yasal düzenlemesini tamamladık, daha önce bunun cezalarını artırdık, bin liranın üzerine çıkardık cezalarını. Ve 1 Kasım itibarıyla yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz bir uygulamaya başlıyoruz. Kimse kusura bakmasın"
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