Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, depremde yürüme engelli arkadaşlarını okuldan çıkaran minikleri ziyaret etti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul'da meydana gelen depremde bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan çıkaran minik öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere bilgisayar hediye eden Dursun, "Onlar Türkiye'ye umut oldular. En zor zamanda bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler" diye konuştu.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Sultangazi Yunus Emre İlkokulu'nda bulunan iki minik öğrenci, deprem anında yürüme problemi olan bedensel engelli arkadaşlarının kollarına girerek okuldan dışarıya çıkardı.

Öğrencileri okullarında ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, minik öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Öğrencilere bilgisayar hediye eden Dursun, "Ecrin, Alya ve Berat iki gündür medyanın mercekleri üzerinde. Dostluğu, kaynaşmayı, kardeşliği bir arada olmayı öğrettiler bize. Dostlarımız onlar bizim. Onlar Türkiye’ye örnek oldular. Türkiye’nin umudu oldular. Yardımlaşmanın nasıl olması gerektiğini, dostluğun nasıl olması gerektiğini, en zor zamanda bile dostunu geride bırakmamayı öğrettiler bize. 5.8 etkisindeki deprem onlara etki etmedi. Ben küçük yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Küçük yavrularımızın eğitilmesinde hem ailesini, hem de okullarındaki öğretmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara birer bilgisayar vereceğiz ki eğitim hayatında birer katkısı olsun” dedi.

'ENGELLİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Depremde çok korktuğu anda yanına Berat ve Alya’nın geldiğini ve kendisine yardım ettiklerini söyleyen Ecrin Başkaya, ileride kendisi gibi engelli insanlara yardım etmek için doktor olmak istediğini ifade etti.

Yine deprem olsa yine Ecrin’e yardım edeceğini söyleyen Berat Yalçın, "Çok korktum. O an onu kaybedeceğim sandım o zaman aklıma geldi. Onu aldım, kaçtık. Hemen aklıma Ecrin geldi. Alya yardıma geldi dışarı çıkardık" diye konuştu.