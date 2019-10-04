Tepki çeken sünnet düğünü görüntülerine ilişkin aile fertleri ifade verdi: Herkesi diskoya mı götürseydik?

Sosyal medyada tartışma konusu olan sünnet düğünü ile ilgili yapılan suç duyurusunun ardından etkinliği düzenleyen aile fertlerinin ifadeleri ortaya çıktı. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun amcası "Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi" dedi.

Sosyal medyada geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen sünnet düğününde yarı çıplak haldeki kadının dansı büyük tepki çekmiş ve savcılık harekete geçmişti.

Yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü.

AMCA KONUŞTU: BAŞIMIZ BELAYA GİRDİ

Hürriyet’e konuşan amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış’ dedi.

SUÇLAMA BELLİ OLDU

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de konuya müdahil olarak takip etmeye başladığı öğrenildi.

Soruşturma ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından yürütülüyor.

İlk araştırmanın Konya’da yapıldı, daha sonra gelen ihbar üzerine İzmir’de soruşturma başladı.

© Fotoğraf : Twitter Suç duyusuna konu olan görüntülerden bir kesit.

Sünnet düğünündeki görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık suç duyurusunda, mağdur çocukların koruma altına alınması, şüpheliler hakkında ise kamu davası açılması talep edildi.