Tepki çeken sünnet düğünü görüntülerine ilişkin aile fertleri ifade verdi: Herkesi diskoya mı götürseydik?

Yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü.
AMCA KONUŞTU: BAŞIMIZ BELAYA GİRDİ
Hürriyet’e konuşan amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış’ dedi.
SUÇLAMA BELLİ OLDU
Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de konuya müdahil olarak takip etmeye başladığı öğrenildi.
Soruşturma ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından yürütülüyor.
İlk araştırmanın Konya’da yapıldı, daha sonra gelen ihbar üzerine İzmir’de soruşturma başladı.
Sünnet düğünündeki görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık suç duyurusunda, mağdur çocukların koruma altına alınması, şüpheliler hakkında ise kamu davası açılması talep edildi.
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