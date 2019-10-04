Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.
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Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun... #Kütüphane #Ankara #Türkiye #Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.
Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/KDr1IVomuo— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 4 октября 2019 г.
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