8 senedir aranan hükümlü, 'drone' kullanılarak yakalandı

Şakir Karakaya'nın yakınları intikam almak için Sinan Akyay'ın peşine düştü. Karakaya ailesinden bazı kişiler, Facebook'tan kadın isimleriyle sahte hesap açarak Sinan Akyay ile yazışmaya başladı. Bu kişiler, Sinan Akyay'ı buluşmak için Bornova ilçesi Işıkkent semtine davet etti. Üzerlerine kara çarşaf giyen şüpheliler, buluşma yerine gelen Sinan Akyay'ı silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili Ramazan ve Ömer Karakaya tutuklandı, kuzenleri G.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Nevzat Karakaya ise yakalanamadı.
2016'DA YAKALANMASINI YAKINLARI ENGELLEDİ
Güvenlik güçleri Nevzat Karakaya'nın 2016 yılında köyünde olduğu belirlendi. Köye giden jandarmaya mukavemet eden yakınları, Nevzat Karakaya'nın kaçmasını sağladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya'nın yine köye geldiği bilgisine ulaştı. Köyü takibe alan ekipler, Karakaya'nın kaldığı evi belirlemek için drone uçurdu. Drone kamerasından gelen görüntülerle firari Nevzat Karakaya'nın saklandığı ev belirlendi. Eve baskın yapan jandarma Karakaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Nevzat Karakaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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