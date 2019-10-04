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17:34 04 Ekim 2019
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    İzmir'de 36 yıl hapis cezasına çarptırılan fakat 8 senedir firari olan 56 yaşındaki Nevzat Karakaya 'drone' kullanılarak yakalandı.

    8 senedir aranan hükümlü, 'drone' kullanılarak yakalandı

    © DHA /
    Türkiye
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    İzmir’de Sinan Akyay’ın kan davası yüzünden öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle yargılanıp 36 yıl hapis cezası alan firari sanık 56 yaşındaki Nevzat Karakaya, 8 yıl sonra, Muş’un merkeze bağlı Güzeltepe köyünde drone ile havadan yeri belirlenip, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Drone
    CC0 / Pixabay
    'Drone' ile izledikleri evden 4 milyon liralık hırsızlık yaptılar
    Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde 2011 yılında, Akyay ve Karakaya ailelerinin çocukları kavgaya karıştı. Kavgaya yetişkinler de dahil oldu. Olayda 25 yaşındaki Şakir Karakaya öldü. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan 60 yaşındaki Süleyman Akyay tutuklandı. Olayın ardından Süleyman Akyay'ın oğlu Sinan Akyay, İzmir'e taşındı.

    Şakir Karakaya'nın yakınları intikam almak için Sinan Akyay'ın peşine düştü. Karakaya ailesinden bazı kişiler, Facebook'tan kadın isimleriyle sahte hesap açarak Sinan Akyay ile yazışmaya başladı. Bu kişiler, Sinan Akyay'ı buluşmak için Bornova ilçesi Işıkkent semtine davet etti. Üzerlerine kara çarşaf giyen şüpheliler, buluşma yerine gelen Sinan Akyay'ı silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili Ramazan ve Ömer Karakaya tutuklandı, kuzenleri G.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Nevzat Karakaya ise yakalanamadı.

    © AA / İl Jandarma Komutanlığı
    Kaçak kazı yaparken drone ile tespit edilen şüphelilere suçüstü
    İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Ramazan ve Ömer Karakaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. G.S. ise yardım ve yataklıktan 6 ay hapis cezası aldı. Firari sanık Nevzat Karakaya ise 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek’ ve ‘tehdit’ suçlarından 36 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

    2016'DA YAKALANMASINI YAKINLARI ENGELLEDİ

    Güvenlik güçleri Nevzat Karakaya'nın 2016 yılında köyünde olduğu belirlendi. Köye giden jandarmaya mukavemet eden yakınları, Nevzat Karakaya'nın kaçmasını sağladı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya'nın yine köye geldiği bilgisine ulaştı. Köyü takibe alan ekipler, Karakaya'nın kaldığı evi belirlemek için drone uçurdu. Drone kamerasından gelen görüntülerle firari Nevzat Karakaya'nın saklandığı ev belirlendi. Eve baskın yapan jandarma Karakaya'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Nevzat Karakaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler:
    İzmir, Muş, firari, Drone
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