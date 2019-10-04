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19:09 04 Ekim 2019
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    Özgür Özel

    Bahçeli'nin sözlerine CHP'den yanıt: Kılıçdaroğlu'na dokunan demokrasi tokadı yiyecektir

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yolu aralandı" sözlerine yanıt verdi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yolu aralandı
    Özel, yazılı bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için mahkeme yolunun açıldığını belirterek Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon görevlendirildiğini açıklayan Bahçeli'ye cevap verdi. 

    Söz konusu metnin Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından MHP içerisinde başlayan 'iç hesaplara' yönelik olduğunu belirten Özel, " 31 Mart'ta seçimleri küçük farkla kazanan İmamoğlu'na dokunanlar 23 haziranda nasıl bir demokrasi tokadı yedilerse, emin olsunlar ki Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında o tokatın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler" ifadelerini kullandı. 

    Özel'in açıklaması şu şekilde:

    "CHP yüz yıllık siyasi tarihi boyunca bu kadar alel acele kaleme alınmış, mesnetsiz bir metinle ilk kez muhatap oluyor. CHP, haklarında tutuklama, idam, hapis cezalarının muhattabı olmuş, bunların hiçbirine boyun eğmemiş bir siyasi hareket olarak tükenmekte olarak bir ittifakın varlığı, bu ittifak ortaklığına borçlu olan küçük ortağının hezeyanlarına pabuç bırakcağını düşünenler bu kounda yanılmaktadırlar. 

    'METİN, PARTİ İÇİNE MESAJ VERME KAYGISINA YÖNELİK'

    © AA / Ömer Faruk Cebeci
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    Son günlerde Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmalar olmuştu. Genel Başkanımız Bahçeli'nin sağlık durumunu takip ediyor. Hiç bir CHPli Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemez. Ama MHP içerisinde Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceği şeklinde bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumu.

    Bugün yazılan metin, 'Bahçeli görevinin başındadır, gündeme hakindir, hatta gündem değiştirmeye mahirdir' deyip parti içine yönelik etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir. 

    CHP olarak böyle bir metnin tarafı edilmekten üzüntü duyuduğumuzu ve siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz. 

    MHP, 1950'lerde kalmış ve tahkikat komisyonlarını 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmiştir. Sayın genel başkanımız hakkında çirkin iddialarla komisyon oluşturmak, o komisyonda yer alan üç zatı metnin içinde methiyelerde kendi kendilerine övmek, daha sonra genel başkanlarına imzalatmak ve onun adına açıklattırıyor olmak da bambaşka bir konudur. 

    'YAPTIKLARI CANLI BOMBA EYLEMİDİR'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © DHA /
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    CHP olarak bugüne kadar gündem değiştirme çabalarına çok muhattap olduk. Ancak MHP bugün biz haftasonu CHP'nin gündemde yer almasına karşılık ve CHP'nin ittifakının İstannbul Seçimleri'ni kazanmasından sonra bütün siyasi hesapların değiştiği, partinin kurucularının, önceki bakanlarının yüzde 50 olmuyor artık bunu 40'a çekelim deyip, üstü örtülü olarak da MHP'den kurtulalım, meselesinin dile getirildiği bir süreçte gündeme gelmek isteyen birileri gündeme bomaba atalım derken yaptıkları canlı bomba eylemidir.

    Demokratik duruşlarını, meşruiyet anlayışlarını da parçalamışlardır. Tahkikat komisyanlarının utancına, 2019 yılında MHP'yi muhattap etmişlerdir. Bu durumu üzüzlerek bir kenara not ediyoruz.

    Sayın genel başkanın dokunulmazlığı anayasal bir dokunulmazlıktan ibaret değildir. 31 Mart ve 23 Haziran sçeimlerinde kendisine, gösterdiği adaylara, siyaset anlaşıına karşı milletin gösterdiği teveccü ve İstanbul'u da aşan Türkiye İttifakı'na dönüşmüştür. 31 Mart'ta seçimleri küçük farkla kazanan İmamoğlu'na dokunanlar 23 haziranda nasıl bir demokrasi tokadı yedilerse, emin olsunlar ki Kılıçdaroğlu'na dokunmaya kalktıklarında o tokatın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyecekler.

    'ÖNCE ÖCALAN'A AÇIKLAMA YAPTIRANLARI İNCELESİNLER'

    Ayrıca, bir komisyon kurulup, bu komisyon terör örgüt ilişkilerini inceleyip sonra da dokunulmazlık kaldırma aşamasına gelecekse; MHP'ye tavsiyemiz devletin televizyonunu Erbil'e götürüp, Osman Öcalan'a mikrofon uzattırıp, Cumhur İttifakı'na destek açıklatan ve bu işe MİT'i alet edenleri, Abdullah Öcalanda'dan mektup alıp devletin ajansında okutturup, seçimelere günler kala Öcalan'ın desteğini Cumhur İttifakı'nın adayına yönlendiren çalışanları incelemelerini tavsiye ederiz."

    Etiketler:
    Dokunulmazlık, Özgür Özel, Kerem Kılıçdaroğlu, MHP, Devlet Bahçeli
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