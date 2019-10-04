Çanakkale'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.54'te gerçekleşen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı.