Aracında uyuşturucu madde taşıyan sürücü, narkotik köpeğini yanıltmak için otomobiline parfüm sıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilin yedek lastiğinde 1.5 kilogram miktarında bir tür esrar olan 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü 51 yaşındaki B. A. K.'nın, polis kontrolü ihtimaline karşı, otomobile aşırı derecede parfüm sıktığı tespit edildi.